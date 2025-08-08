Extinguido el incendio que comenzó hace dos días en un paraje de Carataunas (Granada)

Extinguido el incendio forestal declarado en un paraje de Carataunas - PLAN INFOCA

GRANADA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha dado por extinguido este viernes el fuego declarado el pasado miércoles en la zona de Carataunas (Granada).

Según han informado desde Infoca a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, el incendio ha quedado extinguido a las 09.30 horas.

Los efectivos del Plan Infoca trabajaron tanto por tierra como por aire para acabar con este incendio, declarado sobre las 16.00 horas del miércoles en el paraje Cortijo de la Cerca. Ese mismo día se dio por estabilizado, aunque hasta este viernes no ha quedado extinguido.

El incendio obligó a desalojar de forma preventiva varios cortijos de la zona para no entorpecer los trabajos de extinción y también se tuvo que cortar la carretera A-4132 en el kilómetro nueve durante unas horas.