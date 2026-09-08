Extinguido el incendio declarado en una planta de reciclaje en Alhendín (Granada)

Operativos trabajan en el incendio en una planta de reciclaje en Alhendín. - 112 ANDALUCÍA

GRANADA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los bomberos han dado por extinguido el incendio declarado este pasado lunes por la tarde en una planta de reciclaje situada en la localidad granadina de Alhendín, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta.

Los Bomberos de Granada mantienen, no obstante, un retén en la zona realizando labores de liquidación y facilitando instrucciones sobre tareas de control al personal de la empresa afectada.

El 112 atendió a las 15,55 horas del lunes la primera de más de medio centenar de llamadas que alertaban de un incendio en la planta de reciclaje y de la gran columna de humo generada, que era visible desde diferentes puntos del área metropolitana.

Desde la sala coordinadora se movilizó a Bomberos de Granada y del Consorcio (parques de Loja y de Guadix), al Centro de Emergencias Sanitarias 061, al Centro Provincial de EMA Infoca, de la Guardia Civil y de la Policía Local de Alhendín, así como a las agrupaciones de Protección Civil de Alhendín y de La Malahá.

En el incendio, un trabajador de la planta, de 27 años, resultó afectado por inhalación de humo y fue evacuado al Hospital Universitario Clínico San Cecilio.

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) se pidió extremar la precaución y seguir las indicaciones de los operativos de emergencia que trabajan en el lugar y, especialmente, no acercarse a la zona del incendio para evitar riesgos innecesarios.

La Junta también dio instrucción de cerrar puertas y ventanas si las viviendas se encuentran próximas y proteger especialmente a niños, mayores y personas con problemas respiratorios.