Extinguido este sábado un incendio sin heridos en una fábrica en Armilla (Granada)

Archivo - Bomberos de Motril durante una intervención, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

ARMILLA (GRANADA), 31 (EUROPA PRESS) Los Bomberos de Granada han extinguido este pasado sábado un incendio originado en una fábrica en el término municipal de Armilla (Granada), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press.

El 112 recibió sobre las 16,30 horas de la tarde numerosos avisos de testigos sobre la presencia de llamas en una fábrica ubicada en la carretera de Armilla, ya que la columna de humo era visible desde distintos puntos de la provincia. Asimismo, la sala coordinadora ha detallado que el incendio se había originado en unos de los depósitos de la fábrica. También fueron afectados otros depósitos anexos a este, que eran de menor tamaño, y una nave de oficina cercana debido a la propagación del fuego, aunque consta que no ha habido heridos.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron un dispositivo de bomberos, servicios sanitarios, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil. Tras los continuos trabajos de los servicios de emergencias, los bomberos consiguieron extinguir el incendio horas más tarde.