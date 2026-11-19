Presentación de Cruzcampo Navidad - HEINEKEN

JAÉN 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Heineken España ha presentado en su fábrica de La Imora, en Jaén capital, la 43ª Edición Limitada de Cruzcampo Navidad, una cerveza que se elabora exclusivamente en estas instalaciones y cuya llegada se viene celebrando desde hace más de cuatro décadas.

El acto de presentación ha reunido a representantes institucionales, del sector hostelero y de la compañía, contando con la participación del alcalde de Jaén, Julio Millán; el presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre; el presidente de Heineken España, Guilherme Cury; la delegada del Gobierno de España en Andalucía, Mabel Mayo; el delegado de Fomento, Miguel Contreras; y el maestro cervecero de la fábrica de Jaén, Javier Avilés, entre otros.

Durante el encuentro, Guilherme Cury ha destacado el papel estratégico de la planta jiennense. "Jaén representa una parte fundamental de nuestra historia, pero también de nuestro futuro. La fábrica de La Imora es un ejemplo de nuestra apuesta por la innovación y de nuestra capacidad para adaptarnos a las nuevas necesidades de los consumidores", ha dicho Cury.

El presidente ejecutivo ha subrayado que la nueva línea de envasado inaugurada el pasado junio "abre oportunidades de crecimiento y demuestra nuestra confianza en esta planta y en sus profesionales".

Por su parte, la directora de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad, Carmen Ponce, ha puesto el foco en el valor emocional del productoya que "Cruzcampo Navidad es mucho más que una cerveza de edición limitada. Es una tradición que los jienenses han hecho suya y que refleja el vínculo tan especial que nos une a esta tierra desde hace más de un siglo".

En el plano de autoridades, el alcalde de Jaén, Julio Millán, ha resaltado la importancia de esta alianza. "Cuando hablamos de Cruzcampo Navidad hablamos de tradición, de identidad, de juntarnos para disfrutar; hablamos de Jaén". Asimismo, ha valorado las inversiones en sostenibilidad de la fábrica, como el uso de biomasa de restos agrícolas y la distribución de última milla con vehículos cero emisiones.

El presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre, ha indicado que "Cruzcampo Navidad es un ejemplo de cómo un producto puede convertirse en embajador de un territorio". Además, se ha referido a la apuesta de Heineken España por Jaén, "con este centro de producción que cuenta con cerca de un centenar de trabajadores, y por ser una empresa comprometida con el desarrollo sostenible".

En este sentido, Latorre ha subrayado que es una muestra de "la fortaleza industrial de nuestra provincia, de su capacidad productiva y del talento de sus trabajadores", antes de afirmar que "Jaén tiene motivos para brindar, y qué mejor que hacerlo con una Cruzcampo Navidad elaborada aquí".

También la delegada del Gobierno en Andalucía, Mabel Mayo, ha destacado el arraigo que la fábrica mantiene en Jaén y el vínculo que ha forjado con la sociedad jiennense, asegurando que esta cita "se ha convertido, año tras año, en una de las tradiciones más esperadas de la Navidad y en parte de la identidad y las costumbres de la provincia".

Asimismo, ha reconocido el papel estratégico de la planta de Jaén dentro de Heineken España, como "ejemplo de una industria que conjuga experiencia, desarrollo tecnológico y responsabilidad ambiental".

CARACTERÍSTICAS Y DISTRIBUCIÓN

Para esta campaña, la producción alcanza los 1.600 hectolitros (hl), divididos entre el canal de alimentación (1.000 hl) y hostelería (600 hl). El producto se comercializa en botellas de 33 centilitros en packs de 12 unidades. Ya está disponible en grandes superficies.

La 43ª Edición Limitada Cruzcampo Navidad es una cerveza tipo Red Lager con un 5,7% de graduación alcohólica, caracterizada por su color rojizo y cuerpo equilibrado. Su perfil sensorial combina maltas y avena con matices de tostación, complementados con el aroma del lúpulo añadido mediante la técnica 'late hopping'. Se recomienda servirla entre 0 y 3 °C.

La fábrica de La Imora, que en 2021 se convirtió en la primera cervecera de España en alcanzar las cero emisiones netas en producción, es un referente de economía circular al aprovechar los restos de poda del olivar para generar energía térmica renovable.