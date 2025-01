Facua critica que el empresario intente "desviar la atención" de sus montaditos tras la intoxicación en Córdoba

CÓRDOBA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Facua-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez, ha criticado este viernes que el empresario de la taberna donde se investiga la toxiinfección alimentaria que ha afectado a 44 personas en Córdoba "está intentando desviar la atención del foco de la intoxicación de sus montaditos a otros productos que habrían consumido por su cuenta y riesgo estas personas", algo desmentido por la familia de la fallecida, que ha asegurado que el establecimiento de restauración sirvió todo el menú, de modo que "en ningún momento se consumieron alimentos de otro lugar, a excepción de dos tartas", cuya aprobación recibió del dueño para llevar y que "en ningún momento puso impedimento", de hecho le aconsejó "dónde comprarlas".

En este contexto y en rueda de prensa, Sánchez ha puesto de manifiesto que la organización ha recibido información de "tres familias inconexas, sin ninguna relación la una con la otra, que acudieron al establecimiento el 4 y otros días de enero" y que sufrieron "cuadros de vómitos o diarreas", tras consumir montaditos de pringá.

Así, ha puesto como ejemplo "un caso clarísimo" en el que "seis personas, un matrimonio con dos hijas y otro matrimonio, acuden al establecimiento el día 4 de enero" y "piden montaditos de pringá". Dichos montaditos los "consumen cinco personas", mientras que "una de ellas", una niña pequeña, "no lo consume". El resultado, según ha afirmado, es que "sufren cuadros posteriores de vómitos o diarreas cinco de los comensales".

Es por ello que el responsable de Facua ha señalado que "la versión del empresario" llega "al ridículo en cuanto a esa manera de intentar desviar la atención de los hechos para hacer creer a la opinión pública que los montaditos de pringá que sirven en su taberna no están en absoluto vinculados a la intoxicación", y ha añadido que "si finalmente los resultados de la analítica indican que no encuentran bacterias en los montaditos de pringá o en la pringá suministrada por el empresario" para su análisis "no podemos decir taxativamente que se descarta por completo que fueran esos productos porque la prueba se recoge muy tarde".

Al respecto, ha puesto de manifiesto que la muestra "se recoge diez días tarde, la Junta de Andalucía llega diez días tarde porque han fallado los protocolos, porque no se han cumplido los protocolos, y hay dos hospitales privados", el Cruz Roja y el San Juan de Dios, "contra los que estamos valorando la interposición" de sendas "denuncias administrativas" para que "se abra una investigación que verifique si efectivamente no cumplieron el protocolo de notificación a la Junta".

Todo ello provocó, según Facua, que la Junta "no reciba la información hasta el día 10 de enero", a lo que se une "un retraso inaceptable de la Junta, que no abre el correo electrónico del 10 de enero hasta el día 13, porque viernes por la tarde, sábado y domingo, no se dedican a abrir correos donde pueda haber alertas de salud pública y por lo tanto aumenta el retraso". "Para colmo, el día 13 de enero no mandan inspectores al local sino que se esperan al día 15", ha lamentado Sánchez.

Facua ha señalado que la empresa afirma en un comunicado que "únicamente suministró un pedido de comida consistente en 55 montaditos de pringá para un evento privado que se celebró el pasado 4 de enero en las instalaciones de la germandad situada frente al local", donde se encuentra su establecimiento hostelero y en el que, según asegura, "les consta que los afectados consumieron otros productos cocinados, manipulados y adquiridos fuera de las instalaciones del restaurante".

Asimismo, el comunicado del establecimiento señala que durante esa misma jornada "vendió otros 100 montaditos de pringá que se consumieron en su local" y "ningún cliente de los que consumieron dicho producto en nuestras instalaciones ha resultado afectado por ningún tipo de afectación digestiva o intestinal, limitándose la posible intoxicación alimentaria a las personas que acudieron a la celebración privada fuera de nuestras instalaciones".

En cualquier caso, desde Facua han indicado que "el negocio no aclara en su comunicado cómo ha podido conocer que ni una sola de las decenas de personas que consumieron montaditos de pringá el 4 de enero en su establecimiento ha sufrido ningún tipo de intoxicación, ni tampoco si cuenta con algún tipo de sistema por el que registre la identidad de cada una de las personas que entran en el local y los alimentos que consumen".

Como reacción, la mujer que celebró su cumpleaños, nuera de la fallecida, ha enviado un comunicado en el que "desmiente que consumieran varios alimentos cocinados ajenos a los que les sirvieron desde" la taberna y que "el establecimiento únicamente les suministrara montaditos de pringá". Así, indica que "toda la comida y bebida que consumieron fue contratada con el restaurante y que ella únicamente compró las tartas en otro local", según Facua.

En su comunicado, indica que celebró su cumpleaños, "en esta taberna, concretamente en un salón situado justo enfrente y que alquilan con asiduidad para eventos varios". "El establecimiento en cuestión asegura haber puesto únicamente montaditos de pringá, siendo esto totalmente falso", pues "la celebración, que contó con 56 personas, se organiza semanas antes vía WhatsApp con el dueño del local (antiguo amigo de la familia) y se cierra un menú por persona compuesto por: cerveza, vino, refresco y agua, papas aliñás, queso, chicharrones de Cádiz, montadito de pringá, arroz con carrillera".

El consumo de los montaditos de pringá del establecimiento "es el único factor coincidente en las 44 personas intoxicadas que hasta la mañana de ayer había localizado y entrevistado la Delegación Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía", han apostillado desde Facua.