Facua denuncia a una discoteca de Córdoba por "prácticas discriminatorias y publicidad sexista"

Archivo - Una discoteca en una imagen de archivo. - Germán Lama - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Facua Córdoba ha presentado una denuncia ante las autoridades de Consumo y la Dirección General de Igualdad de la Junta de Andalucía contra una discoteca de la capital cordobesa "por aplicar una política de acceso diferenciada por sexo, con entrada gratuita para mujeres mientras que los hombres deben abonar el importe íntegro", lo que ha calificado de "prácticas discriminatorias y publicidad sexista".

En este sentido y en una nota, la asociación ha advertido de que "la diferencia de precios en función del sexo que ha establecido la sala para este viernes, 13 de febrero, no responde a criterios objetivos ni justificados", sino a "una estrategia comercial basada en estereotipos de género que sitúan a la mujer como elemento de atracción, 'objeto de reclamo' para el consumo masculino".

Así lo ha afirmado Facua, resaltando que es "un modelo que perpetúa una visión cosificadora y discriminatoria, incompatible con el marco jurídico vigente en materia de igualdad".

En su denuncia, Facua Córdoba ha señalado que esta discoteca "estaría vulnerando la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que prohíbe expresamente la discriminación directa o indirecta por razón de sexo, así como en la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que garantiza la igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios". Asimismo, esta campaña "podría incurrir en publicidad ilícita conforme a la Ley General de Publicidad, al promover mensajes que fomentan la desigualdad y la cosificación de la mujer".

Por ello, la asociación ha instado a las autoridades competentes a "investigar estos hechos y, en su caso, imponer las sanciones correspondientes". "No se puede normalizar que en pleno siglo XXI se sigan aplicando estrategias comerciales basadas en la discriminación de género y en la utilización de la imagen de la mujer como mero reclamo publicitario", ha señalado la organización de consumidores.

Por último, Facua Córdoba ha reafirmado su compromiso con la defensa de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, y anima a la ciudadanía a denunciar cualquier práctica que vulnere los derechos fundamentales y la normativa en materia de igualdad y consumo.