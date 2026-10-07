La fadista Sara Gonçalves cierra este jueves en la Fundación Caja Rural del Sur de Córdoba 'Música y otros ritmos'

La fadista portuguesa Sara Gonçalves.
La fadista portuguesa Sara Gonçalves. - FUNDACIÓN CAJA RURAL DEL SUR
Europa Press Andalucía
Publicado: miércoles, 7 octubre 2026 18:46
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CÓRDOBA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La fadista portuguesa Sara Gonçalves cerrará este jueves, a las 20,00 horas, en el Centro Cultural de Córdoba de la Fundación Caja Rural del Sur, el ciclo 'Música y otros ritmos', que dio comienzo el pasado 17 de septiembre con la banda de neo-swing The Hot Jivers, liderada por músicos andaluces.

Según ha indicado la Fundación Caja Rural del Sur en una nota, nacida y criada en Vila da Fuseta, Sara Gonçalves empezó cantando fado en una fiesta de verano, acompañada por Domingos Caetano, de Banda Iris, y desde entonces ha estado actuando en varios escenarios nacionales y internacionales, pasando por Marruecos, Italia, España, Suiza, Países Bajos, Luxemburgo, Alemania, entre otros. De niña ganó, en diferentes ediciones, el Festival de la Canción del Sur y el Festival de las Artes Infantiles, en Albufeira.

A lo largo de los años, obtuvo sucesivas victorias en varios Concursos de Fado de la Región (Olhão, Albufeira, Lagos, Lagoa, Vila do Bispo, entre otros) y en 2010 ganó el programa 'Nasci para o Fado' de Filipe La Féria, concebido por RTP1, entre 1300 participantes, como parte del equipo 'Fado História de um Povo'. Fruto de esta victoria, representó a Portugal en Roma y fue invitada a bautizar al grupo como 'Sara Gonçalves e os Alma', pisando escenarios como el Aula Magna de Lisboa y participando en varios espectáculos, entre ellos la Convención Ibérica de Yamaha. Es cantante de fado residente, los sábados, del proyecto 'Fado Com História'.

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