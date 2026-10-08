La FAMP debate en una jornada sobre gobernanza, sostenibilidad y digitalización del turismo local en Andalucía

Rafael Sánchez Saus, Yolanda Sáez, Narci Ruiz y Juan Miguel Sánchez Cabezuelo, durante la celebración de la jornada telemática de la FAMP sobre turismo local. - FAMP

CÓRDOBA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha celebrado la Jornada 'Gobernanza, sostenibilidad y digitalización del turismo local en Andalucía' con el objetivo de generar un espacio de encuentro técnico, reflexión y transferencia de conocimiento dirigido a analizar tendencias, compartir experiencias y promover buenas prácticas orientadas al fortalecimiento de un modelo turístico andaluz sostenible, innovador, resiliente y alineado con los retos actuales de transformación territorial y social.

Según ha informado la FAMP en una nota, durante su intervención en este encuentro, que se ha desarrollado en formato 'on line', la secretaria general de la FAMP, Yolanda Sáez, ha destacado que "el turismo se juega buena parte de su futuro en el territorio y, por tanto, también en nuestros gobiernos locales", y ha añadido que Andalucía es una potencia turística, "pero el reto ya no es únicamente seguir creciendo, sino cómo queremos crecer, cómo gestionamos ese crecimiento y cómo conseguimos que la actividad turística contribuya al desarrollo equilibrado de nuestros municipios y de nuestros territorios". La respuesta a esas tres preguntas, según ha señalado, están claras y son gobernanza, sostenibilidad y digitalización.

En la jornada también han participado el viceconsejero de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, Rafael Sánchez Saus; la delegada de Turismo de la Diputación de Córdoba, Narci Ruiz; el alcalde de Carcabuey (Córdoba) y vicepresidente de la FAMP, Juan Miguel Sánchez Cabezuelo, y representantes locales de diferentes provincias.

La secretaria general de la FAMP ha señalado como prioridades "planificar, coordinar a las distintas administraciones y agentes, proteger y poner en valor los recursos y, al mismo tiempo, incorporar las nuevas herramientas tecnológicas y la inteligencia artificial para mejorar la gestión y la experiencia turística en los diferentes destinos". Igualmente, ha afirmado que esa transformación debe llegar a todo el territorio, para que "las oportunidades del turismo generen actividad económica, empleo y cohesión territorial, tanto en nuestros grandes destinos como en los municipios rurales y de menor tamaño".

Durante la jornada se ha debatido sobre planificación turística local, sostenibilidad, patrimonio, destinos turísticos inteligentes, digitalización e inteligencia artificial, además de conocer experiencias concretas y casos de éxito que pueden servir de ejemplo a otros municipios. En este sentido, durante las diferentes ponencias se ha coincidido en que es clave la cooperación y el trabajo en red entre administraciones, sector privado y agentes sociales. Ese es precisamente el papel de la FAMP, según ha reiterado Yolanda Sáez, el de "acompañar a los gobiernos locales, generar espacios de encuentro y facilitar que el conocimiento y las buenas prácticas puedan trasladarse al conjunto del municipalismo andaluz".

El turismo continúa consolidándose como uno de los principales motores económicos y sociales de España y de Andalucía, desempeñando un papel estratégico en la generación de empleo, la cohesión territorial y la dinamización de los entornos urbanos y rurales. En este contexto, las políticas turísticas impulsadas desde la Junta de Andalucía y en el marco de las directrices europeas de transición verde y digital, sitúan la sostenibilidad, la gobernanza inteligente de los destinos, la digitalización y la resiliencia climática como ejes prioritarios para la transformación del modelo turístico andaluz. Es por ello que esta jornada ha puesto el foco en la planificación turística local, que adquiere una relevancia esencial como instrumento para promover un desarrollo equilibrado, inclusivo y respetuoso con el entorno.