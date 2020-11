La Federación de Comercio de Granada denuncia a dos establecimientos por vender juguetes en la capital

GRANADA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Provincial de Comercio ha presentado denuncia en la Subdelegación del Gobierno en Granada y en la Delegación de la Junta exigiendo que se tomen medidas contra dos establecimientos de la capital granadina que ha señalado que "están incumpliendo de manera flagrante la normativa" que impide vender juguetes en toda la provincia menos en los municipios englobados en el Área Sanitaria Sur, en el marco de las restricciones decretadas por las autoridades sanitarias contra la expansión de la pandemia de Covid-19.

En una nota de prensa, esta organización ha explicado que en la mañana de este miércoles ha comprobado 'in situ' que estos establecimientos comerciales de unos grandes almacenes "no solo no acotan aquellas zonas de venta donde se encuentran los artículos cuya venta está prohibida", sino que también habrían abierto "las zonas de juguetería", lo cual sólo está permitido en el Área Sanitaria Granada Sur y en el resto de provincias andaluzas.

Estos hechos se han puesto también en conocimiento de las áreas de Comercio y Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Granada, en tanto que los establecimientos denunciados, según han añadido desde la federación, solo pueden desarrollar aquellas actividades autorizadas para el grado 4 del nivel 2 de alarma para el control de la situación pandémica.

En este sentido, "no pueden desarrollar la actividad de comercio de juguetes, decoración, o complementos", de tal modo que "si se procede a la apertura del establecimientos multiproducto, deberán estar perfectamente diferenciadas las zonas cuya actividad esté autorizada de las que no, y no realizar práctica comercial alguna" de ellos.

Esta práctica de "competencia desleal" está causando "un enorme daño al resto de los establecimientos comerciales que sí están cumpliendo con las normas vigentes", han indicado desde la federación, que ha agregado que los negocios granadinos "ya están totalmente al límite".

PETICIÓN DE REAPERTURA

En este sentido, han planteado también a la Junta, que evaluará en los próximos días la prórroga de sus restricciones en Granada, que "se modifique dicha normativa y dejen abrir con todas las limitaciones establecidas al resto de actividades comerciales a las que no se les permite su apertura" en la mayor parte de la provincia de Granada.

En declaraciones a Europa Press, el secretario general de la Federación Provincial de Comercio, Miguel Moreno, ha vuelto a incidir en la seguridad del comercio local, y ha pedido a la Junta que tenga en cuenta la política de "bisturí" aplicada en territorios como los de la Comunidad de Madrid, que "no ha tenido en ningún momento que cerrar ninguna de las actividades", optando por limitar aforos o restringir horarios.