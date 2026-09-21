La Feria de San Lucas de Jaén contará con 37 casetas, medio centenar de actividades y un 37% más de presupuesto

Presentación de la programación de la Feria de San Lucas - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Feria y Fiestas de San Lucas, que se desarrollarán en la capital jiennense del 9 al 18 de octubre, contarán con 37 casetas, medio centenar de actividades programadas para todos los públicos y un 37 por ciento más de presupuesto ya que se pasa de 176.210 euros en 2025 a los 241.630 euros de esta edición.

El alcalde de Jaén, Julio Millán, y la primera teniente de alcalde y concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, han sido los encargados de presentar la programación para los diez días de feria.

Durante la presentación, en la que han estado acompañados por representantes de los colectivos de caseteros, feriantes, promotores musicales y el pregonero de esta edición, Daniel Rodríguez, el regidor ha subrayado que la feria volverá a convertir a Jaén en un "punto de encuentro" y en un motor de actividad económica.

Asimismo, ha agradecido el esfuerzo coordinado de las distintas áreas municipales, servicios de emergencia, fuerzas de seguridad y profesionales que hacen posible la organización de estas fiestas.

Por su parte, María Espejo ha mostrado su satisfacción por la ocupación del recinto ferial, fruto del "mayor acercamiento" entre el Patronato municipal de Cultura y la Asociación de Caseteros. En total, se ocuparán 80 módulos --once más que el año pasado--, distribuidos en 37 titularidades de casetas --14 sencillas y 23 dobles--. Segun el gobierno local (PSOE-Jaén Merece Más) se trata de la mayor ocupación de casetas de los últimos 15 años.

NOVEDADES

Entre las principales novedades de este año, el alcalde ha anunciado la modificación del itinerario de la cabalgata inaugural debido a las obras que se acometen en la Plaza de la Constitución. Bajo el título 'Jaén, ciudad de fantasía y leyenda', el desfile rendirá homenaje a la leyenda del Lagarto de la Magdalena y contará con la participación de cerca de 500 personas.

El recorrido partirá desde la Plaza de Santa María y discurrirá por la Plaza de San Francisco, calle Álamos, Doctor Eduardo Arroyo, Castilla y Arquitecto Berges, para finalizar por el Paseo de la Estación y la Avenida de Madrid. Previamente, el entrenador del Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala, Dani Rodríguez, pronunciará el pregón inaugural.

En el apartado de infraestructuras, el recinto ferial Alcalde Alfonso Sánchez Herrera contará con una iluminación extraordinaria de 1,4 millones de puntos led, lo que supone un millón más que el año pasado.

Destaca una nueva portada principal en tres dimensiones de inspiración andaluza que se iluminará en todas sus caras y que albergará por sí sola 200.000 puntos led. Además, el final de fiesta se despedirá con un espectáculo visual de 350 drones --50 más que el año pasado-- titulado 'Fiestas del Mundo' .

La actividad oficial comenzará el viernes 9 de octubre a partir de las 13,00 horas con la apertura de las casetas y la segunda edición de la iniciativa 'Destapa la Feria'. Este evento de convivencia, que prevé reunir a unas 2.000 personas en el Paseo Central de Caballos, ofrecerá una gran paella popular, degustaciones de quesos, jamón y vinos de la provincia, con el patrocinio de Cruzcampo. La jornada estará amenizada a partir de las 16,00 horas por el concierto de Six Fingers, mientras que las atracciones infantiles ofrecerán una promoción de dos por uno.

La oferta musical y escénica se repartirá en varios espacios de la ciudad. El Auditorio de la Alameda acogerá citas como el Open San Lucas, con Chambao, María Peláe y Las Migas; el San Lucas & Roll 2026, con M-Clan, Burning y el DJ El Pulpo;, así como las actuaciones de Malmö 040 y el Xauen Bull Festival.

Por su parte, el Teatro Darymelia albergará el tradicional festival de flamenco 'Pepe Polluelas', la actuación de María Guadaña, la zarzuela 'Los Claveles' y la obra infantil 'Pinocho'. El Teatro Infanta Leonor completará la programación cultural con el espectáculo familiar 'Dinoexplorer', la propuesta 'Estirpe Flamenca', los espectáculos de humor de David Navarro y Daniel Fez, y el concierto de rock sinfónico de la banda Octover .

En la calle, se podrá disfrutar diariamente de las muestras de danza de 'Jaén baila' en la calle Roldán y Marín, el Encuentro Nacional de encaje de bolillos, la exhibición de chilindrinas, el festival de bandas 'Festiband' y un encierro infantil .

La feria de este año volverá a incidir en la accesibilidad con la apertura de la caseta 'San Lucas Accesible' (número 35), destinada a facilitar la estancia de personas con movilidad reducida en colaboración con colectivos sociales y empresas locales.

Asimismo, se han establecido dos Días de la Infancia --14 y 18 de octubre-- con precios reducidos en las atracciones. El día 14, entre las 16,00 y las 18,00 horas, se procederá al apagado de la música en todo el recinto para favorecer la participación de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) e hipersensibilidad auditiva.

En materia de seguridad y prevención, el Ayuntamiento habilitará nuevamente el Punto Violeta para la información y atención ante agresiones machistas, que este año ampliará su presencia activa a un total de cinco horas diarias en el ferial, contando con la colaboración y distribución de información en las propias casetas.

Por último, en lo referente a movilidad, la empresa pública Epassa habilitará zonas de aparcamiento disuasorio que sumarán unas 500 plazas en la parte trasera de la Jefatura de la Policía Local y otras 100 adicionales en el entorno del tanatorio.