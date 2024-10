Fernández-Pacheco afirma que el Norte de Córdoba tiene "hoja de ruta" para contar con agua de calidad

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco, ha afirmado este martes en el Parlamento andaluz que, para garantizar la calidad del agua potable y su suministro en el Norte de la provincia de Córdoba, las comarcas del Guadiato y Los Pedroches ya "tienen hoja de ruta", pues "tienen infraestructuras en marcha, que se están ejecutando, y ojalá que muy pronto podamos hablar de todos estos problemas como algo del pasado, que nunca más vuelvan a suceder"

Fernández-Pacheco ha respondido así a las demandas que, a este respecto y en comisión parlamentaria, le ha planteado la parlamentaria del PSOE por Córdoba Ana María Romero, quien ha dicho estar preocupada por "la falta de acción eficaz hasta la fecha", ante el hecho de que los 80.000 habitantes del Norte de Córdoba reciben "agua sucia" en sus grifos, y le ha exigido "implementar medidas correctoras urgentes, para asegurar que el agua llegue a las viviendas y que sea completamente segura y potable", asegurando que las actuaciones recogidas en el convenio de la Junta con la Diputación de Córdoba "no son suficientes".

Ante ello, el consejero ha dicho que no le consta "que la Consejería de Salud haya determinado que actualmente el agua de la zona no sea potable" y que, de hecho, lo es, por lo que ha querido "lanzar un mensaje de tranquilidad a una población que lo ha pasado muy mal, y no debemos ahora someterla a dudas", tras haber pasado un año recibiendo el agua potable en camiones cisternas, al estar contaminada el agua del embalse de La Colada, del que se suministraban.

Además, según ha subrayado, "ha sido el Gobierno de Juanma Moreno el que ha rescatado el proyecto de las conducciones de La Colada, que estaba totalmente abandonado desde el año 2008. Ha sido la Junta de Andalucía de Juanma Moreno la que ha financiado la adecuación de la ETAP de Sierra Boyera, con la correcta potabilización del agua que procede del embalse de La Colada", y "estas obras ya están finalizadas, están en marcha, en fase de puesta en funcionamiento", y también es "el Gobierno de Juanma Moreno el que está ejecutando la depuradora de Pozoblanco".

De igual forma y más allá de actuaciones en materia de infraestructuras hidráulicas, "es que ha sido este Gobierno el que ha multiplicado por seis los planes de gestión ganadera en la zona de Los Pedroches. En el año 2018 había 50 planes de gestión, y en el año 2024 tenemos 293 planes de gestión, con el objetivo de que los residuos de la actividad ganadera no contaminen el suelo y no acaben contaminando el agua".

Así, según ha concluido Fernández-Pacheco, "lo importante es que las infraestructuras se terminen cuanto antes", y "la buena noticia es que Los Pedroches tienen hoja de ruta, tienen infraestructuras en marcha, que se están ejecutando y ojalá que muy pronto podamos hablar de todos estos problemas como algo del pasado que nunca más vuelvan a suceder".

DEPURADORA EN JAUJA

Por otro lado, la parlamentaria socialista Ana María Romero ha formulado otra pregunta en la misma comisión parlamentaria al consejero, al que ha pedido que "escuche a los vecinos" de la aldea de Jauja, en Lucena (Córdoba), que se oponen a la ubicación prevista para construir una estación depuradora de aguas residuales (EDAR) en la "zona de crecimiento" de la aldea y a "60 metros de las viviendas".

Ante ello, Fernández-Pacheco ha asegurado que "el objetivo es que se depuren" las aguas residuales y que, para construir la EDAR de Jauja hay "diálogo abierto con todo el mundo", con el fin de levantar la depuradora "en la mejor ubicación, en la que sea más idónea para una infraestructura necesaria y estratégica como esta", y para ello, los técnicos responsables del proyecto le garantizan que "el contacto con los vecinos es constante".