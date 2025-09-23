Fernández reclama "colaboración e implicación de todas las administraciones para resolver el problema de la vivienda"

Archivo - El delegado del gobierno, Pedro Fernández, atiende a los medios en imagen de archivo - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

GRANADA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha reclamado este martes "máxima colaboración e implicación de todas las administraciones para resolver el problema de la vivienda" en la comunidad andaluza, de manera que "las políticas públicas respondan al interés ciudadano y consoliden el derecho fundamental del acceso a una vivienda digna y asequible".

Éste ha sido el principal mensaje que ha trasladado Fernández durante el acto de colocación de la primera piedra de una promoción para la rehabilitación de 85 viviendas destinadas al alquiler asequible en la antigua residencia de Fray Leopoldo, en la calle Ancha de Capuchinos de Granada capital.

El lugar "renacerá gracias a la aportación de 2,2 millones de euros por parte del Gobierno de España, el 24,6 por ciento de la inversión total, para convertirlo en nuevos hogares para decenas de familias, demostrando que la mejor inversión que desde las administraciones podemos hacer del patrimonio es, precisamente, ponerlo al servicio de la gente".

En esta línea, ha defendido la vivienda "como un derecho constitucional, no como un objeto de especulación" y es ahí donde ha insistido en que "el verdadero deber de responsables públicos es garantizar que nadie quede excluido de ese derecho por razones económicas o por la lógica del mercado".

"La realidad es dura: hoy, muchas familias destinan no el 30 por ciento, sino hasta el 70 por ciento, el 80 por ciento o incluso el cien por cien sus ingresos al pago de la vivienda", una situación, que como ha enfatizado, según ha informado la Delegación del Gobierno en una nota, "es aún peor en el caso de los jóvenes andaluces, ya que solo el 12% de los chicos y chicas menores de 30 años pueden emanciparse".

Frente a esta situación, ha defendido la política de vivienda del Gobierno de España en Andalucía, comunidad a la que ha transferido más de 1.270 millones de euros para vivienda y 102,6 millones de euros para alquiler joven. Además, ha sumado las más de 11.000 viviendas de nueva construcción impulsadas por el estado en Andalucía y las cerca de 33.000 rehabilitadas, "con el único objetivo de contrarrestar una realidad que impide el desarrollo de un país y la dignidad de los ciudadanos que lo habitan".

"Solo desde la suma de esfuerzos podremos dar las respuestas a lo que la ciudadanía nos demanda", ha insistido, recordando que "el empeño del Gobierno de España por alcanzar una gran alianza de país en la que todos resultamos imprescindibles: Gobierno, comunidades autónomas, ayuntamientos, sector privado y sociedad civil".

Dentro de dicha alianza es donde Pedro Fernández ha enmarcado la propuesta del Gobierno para el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que contempla triplicar la inversión en la construcción de vivienda pública en nuestra comunidad hasta alcanzar los 1.197 millones de euros, una propuesta que ha confiado en que "la Junta de Andalucía acepte porque supondría invertir un 373 por ciento más en vivienda asequible para los andaluces".

Esta semana, según ha anunciado, se celebra una reunión técnica para abordar el nuevo plan, previa a la conferencia sectorial donde estarán presentes los consejeros, "lo que supone una nueva oportunidad para que el Gobierno andaluz se alíe" con el Ejecutivo central "y se sitúe al lado de la defensa de los intereses de los ciudadanos y del reconocimiento tácito de un derecho constitucional".

Precisamente ahí es donde Pedro ha situado la promoción que este martes se inicia en Granada, "demostrando que esa colaboración entre administraciones es posible para avanzar hacia una sociedad donde la vivienda deje de ser un obstáculo para el desarrollo de vida, y se transforme en un derecho y una oportunidad de futuro", una posición en la que ha asegurado "siempre encontrarán la mano del Gobierno de España".

La antigua residencia de Fray Leopoldo, deshabitada desde hace años, dará cabida a 85 nuevas viviendas en alquiler asequible tras una inversión de 8,7 millones de euros, de los que 2.144.864 euros son aportación del Gobierno de España a través del Plan Estatal de Vivienda 2022- 2025, lo que supone el 24,6 por ciento del coste total de la actuación.