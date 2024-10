Férriz subraya que Espadas "ha dicho que su prioridad es Andalucía" en respuesta a preguntas sobre si sería ministro

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha subrayado este miércoles que el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, "ha dicho" ya en varias ocasiones que "su prioridad es Andalucía", y ello en respuesta a preguntas sobre si vería compatible compaginar dicha responsabilidad al frente de la federación socialista andaluza con la de ser ministro en el Gobierno de España.

En rueda de prensa en el Parlamento, Ángeles Férriz se ha pronunciado así después de que le hayan preguntado por esa posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, nombrara ministro a Juan Espadas, y teniendo en cuenta que hay miembros del Consejo de Ministros, como la titular de Ciencia, Diana Morant, que también es secretaria general de una federación socialista, en su caso de la de la Comunidad Valenciana.

Ángeles Férriz ha recordado que "durante meses" estuvo respondiendo a preguntas sobre especulaciones acerca de si Juan Espadas concurriría a las pasadas elecciones europeas para convertirse en eurodiputado, algo que no sucedió finalmente, y ya ha estado "en algunas ocasiones respondiendo a si se iba de ministro".

Al respecto, la portavoz parlamentaria socialista ha comentado que "solamente" tenía "una cosa que decir, que es la que ha dicho Juan Espada, que su prioridad es Andalucía, que quiere seguir en Andalucía, que se va a presentar" de cara al próximo congreso regional del PSOE-A para revalidar como secretario general, y que "quiere volver a ser el candidato" socialista a la Junta en las próximas elecciones autonómicas.

"Otra cosa no le puedo decir", ha resumido Ángeles Férriz antes de apostillar, además, que ella no es "la que tiene que considerar compatible o no compatible" que Espadas fuera ministro y secretario general del PSOE-A, y ha insistido en señalar que "la prioridad" del también portavoz del Grupo Socialista en el Senado "está en Andalucía", porque "lo ha dicho él" mismo, ha remarcado.

REHÚSA ENTRAR EN "TEMAS ORGÁNICOS"

Por otro lado, Ángeles Férriz no ha querido entrar a valorar a preguntas de los periodistas "temas orgánicos" del PSOE-A en el contexto marcado por el Congreso Regional que el partido deberá celebrar tras el federal que el PSOE desarrollará entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre en Sevilla.

Tras apostillar que "es verdad que cada vez que llegan los congresos hay gente que necesita tener foco", la portavoz parlamentaria socialista ha dicho que ella quería "poner el foco en los problemas de los andaluces", que son "muchísimos", según ha remarcado, y en esa línea ha recordado que este mismo miércoles hay "sanitarios en todos los centros de salud de Andalucía y trabajadores sociales manifestándose".

"La parte orgánica tiene su momento, este es el Parlamento y, además, como tenemos congresos abiertos, la gente va a poder hablar, opinar, decidir y presentar sus propuestas", ha zanjado Ángeles Férriz su comentario sobre esas cuestiones.

BARÓMETRO DEL CENTRA

Por otro lado, también a preguntas de los periodistas, la representante socialista se ha pronunciado sobre el Barómetro Andaluz que publicaba el pasado lunes la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Junta, que vaticinaba en su apartado de estimación de voto una nueva victoria del PP-A con mayoría absoluta y cerca de 15 puntos de ventaja sobre el PSOE-A.

Ángeles Férriz ha partido "de la base" de que el mismo Gobierno andaluz "se hace el examen y se pone la nota" con esos barómetros, por lo que hace las "lecturas justas" de sus resultados, si bien ha considerado que, pese a eso, "hay algunas cosas bastante llamativas" de las que se desprende que "la gente está empezando a dejar de confiar bastante" en la "capacidad" del Ejecutivo de Juanma Moreno "de resolver problemas".

En esa línea, ha subrayado que la última encuesta del Centra refleja una "tendencia a la baja" del PP-A "en simpatía" y en "intención directa de voto", mientras que el PSOE-A registra una "tendencia mejor" en "simpatía", en el "conocimiento" de su secretario general, Juan Espadas, y "también en la capacidad de resolver problemas", según ha valorado.