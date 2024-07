El Festival de la Guitarra presenta la primera biografía en inglés del compositor Joaquín Rodrigo

CÓRDOBA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival de la Guitarra de Córdoba ha presentado este jueves 'A Light in the Darkness, The Music and live of Joaquín Rodrigo', la primera biografía en inglés del compositor Joaquín Rodrigo, escrita por Javier Suárez Pajares y Walter Aaron Clark.

Tal y como ha indicado la organización del festival en una nota, en el acto de presentación del libro han estado presentes Juan Miguel Moreno Calderón, catedrático y musicólogo; Javier Suárez Pajares, autor del libro, y Javier Riba, coordinador de las XX Jornadas de Estudio.

"Siendo un día triste", como ha señalado Juan Miguel Moreno, por la muerte de Rafi Valenzuela, quien fue subdelegada del Gobierno en Córdoba, concejala de Cultura del Ayuntamiento y presidenta del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), el catedrático ha comenzado compartiendo "su tristeza y cariño por Valenzuela".

Respecto al libro presentado, Moreno ha señalado que "esta es una obra definitiva, por el carácter internacional y porque cuenta con personas de prestigio dentro de la musicología. Es una referencia definitiva". Además, ha explicado que Rodrigo "fue testigo y actor principal del siglo XX. En este caso viene bien el conocimiento de sus obras y su vida en profundidad porque fue un hombre fantástico".

El coordinador de las XX Jornadas de Estudio, Javier Riba, ha adelantado que se espera una traducción al español el próximo año. Así ha insistido en que es "un libro fundamental por los estudiosos que hay detrás y por la combinación de perspectivas".

Por su parte, el autor del libro Javier Suárez-Pajares, ha explicado que en estos nueve capítulos "se descubren muchas cosas sobre el 'Concierto de Aranjuez' y se analiza de una forma que nunca se había hecho antes".