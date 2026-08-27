El Festival de Teatro Clásico de Mérida llegará a Martos (Jaén) con 'Fedra, en los infiernos' y 'Jasón y las Furias'

Emilio Torres y Elena Molina presentan las obras procedentes del Festival de Teatro Clásico de Mérida. - AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)

MARTOS (JAÉN), 27 (EUROPA PRESS)

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida llegará a Martos (Jaén) en los próximos meses con dos de sus montajes más celebrados: 'Fedra, en los infiernos' y 'Jasón y las Furias'

El alcalde, Emilio Torres, y la concejala de Cultura, Elena Molina, han dado a conocer esta programación, que podrá verse en el Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso.

La primera obra será 'Fedra, en los infiernos', prevista el 13 de septiembre. Se trata de uno de los estrenos de la 72 edición del festival emeritende, que acaba de pasar por el Teatro Romano con Lydia Bosch al frente del reparto. La actriz interpreta a Fedra en esta nueva lectura contemporánea del mito clásico, escrita y dirigida por José María del Castillo.

Junto a ella, completan el reparto Julio Peña, Alejandro Albarracín, Marta Calvó, Antonio Albella, Eva Diago y Yaiza Marcos, en una producción que combina tragedia, música, humor y una potente propuesta visual.

El alcalde de Martos, Emilio Torres, ha destacado la importancia de incorporar el montaje a la programación marteña apenas después de su paso por Mérida, según ha informado este jueves el Ayuntamiento.

"Lydia Bosch abre en Martos la segunda parte de una temporada que queremos que esté a la altura de un año muy especial para nosotros. Nuestro teatro cumple 20 años y la mejor forma de celebrarlo es llenándolo de público y trayendo hasta aquí grandes espectáculos", ha destacado.

Tras esta obra, llegará el 17 de octubre 'Jasón y las Furias', escrita por Nando López, dirigida por Antonio C. Guijosa y protagonizada por José Vicente Moirón. El montaje fue el encargado de cerrar en agosto de 2025 el 71º Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

Siete intérpretes dan vida a esta revisión del mito de Jasón y Medea, que convierte el descenso del protagonista a los infiernos y su enfrentamiento con las Furias en el punto de partida de una obra sobre la culpa, las decisiones tomadas y las consecuencias que terminan regresando.

Torres ha considerado que la llegada de ambas producciones "dice mucho del camino que Martos está recorriendo en materia cultural". "No queremos que para ver una gran producción teatral haya que salir necesariamente de la provincia. Queremos que el público de Martos, pero también el de Jaén y el de otros municipios cercanos, mire nuestra programación y encuentre aquí razones para venir al teatro", ha explicado.

REFERENTE

En este sentido, ha añadido que estos dos montajes forma parte de una programación mucho más amplia que mantendrá una intensa actividad en el Maestro Álvarez Alonso durante los próximos meses. Más de una veintena de representaciones y espectáculos pasarán por su escenario hasta el final de temporada, con propuestas de teatro, humor, música y espectáculos para público familiar.

Entre ellos estará Manu Sánchez, dentro de la programación de humor, junto a otras citas y producciones para públicos muy distintos, entre ellas un espectáculo musical que recupera sobre el escenario la magia del universo de Harry Potter.

Una diversidad de formatos con la que el Ayuntamiento pretende consolidar una idea que guía la programación cultural de los últimos años: que Martos sea también un lugar al que desplazarse desde otros puntos de la provincia para disfrutar de las artes escénicas.

"Cuando hablamos de hacer de Martos un referente cultural no hablamos de una etiqueta. Hablamos de programación, de público y de mantener abierto un teatro durante todo el año", ha subrayado.

Al respecto, ha apuntado que "traer dos producciones del Festival de Mérida a Martos no es una anécdota", sino "una muestra del nivel que queremos para nuestra programación y de la ambición cultural" que debe tener la ciudad.

ANIVERSARIO

La programación adquiere un significado especial en 2026, cuando se cumplen 20 años de la inauguración del Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso, que abrió sus puertas el 17 de febrero de 2006. Desde entonces, se ha convertido en una pieza fundamental de la vida cultural marteña y en escenario de teatro, música, danza, humor, cine y propuestas familiares, además de acoger proyectos y compañías locales.

El aniversario está siendo celebrado durante todo el año con una programación reforzada que ya ha dejado sobre el escenario nombres y propuestas destacadas y que afronta ahora su segunda parte con nuevas incorporaciones.

Para el alcalde, la efeméride permite también mirar hacia lo conseguido y celebrar el recorrido durante estas dos décadas: "Un teatro tiene sentido cuando pasan cosas dentro de él. 20 años después, el Maestro Álvarez Alonso sigue siendo una casa llena de vida, con público, con compañías y talento local y provincial, y con una programación que permite a Martos ocupar un lugar propio en el mapa cultural de la provincia y de Andalucía", ha valorado.

En la página web del Ayuntamiento de Martos se puede acceder a la información tanto de la venta de entradas como de la programación: https://martos.es/el-festival-internacional-de-teatro-clasic....