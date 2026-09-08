Finalizada la obra de la EDAR y la agrupación de vertidos de La Rambla y Montalbán de Córdoba

Archivo - Estación depuradora de aguas residuales. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

CÓRDOBA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha sido informado este martes 8 de la finalización de las obras de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) y la agrupación de vertidos de La Rambla y Montalbán de Córdoba. Estos municipios, ubicados en la comarca de la campiña cordobesa, carecían hasta ahora de infraestructuras que permitieran el tratamiento de los vertidos generado por su población.

Según ha concretado el Gobierno andaluz en una nota, la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha destinado 14,2 millones de euros a esta actuación hidráulica que, entre otras mejoras, supone la puesta en marcha de una EDAR con capacidad de atender las necesidades de 16.000 cordobeses gracias a un caudal medio de casi 116 metros cúbicos por hora.

En cuanto a la agrupación de vertidos, la ejecución del proyecto ha conllevado la instalación de cerca de 40 colectores para recoger las aguas residuales de La Rambla (16) y Montalbán de Córdoba (20) que, en total, superan los 13 kilómetros de tuberías --5,7 kilómetros y 7,6 kilómetros, respectivamente--. Además, esta infraestructura de depuración incluye tres estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR).

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha conocido también el estado de los embalses de Andalucía, que se encuentran al 72,98% de su capacidad total (11.949,17 hm3) al contar con 8.712,93 hm3 de agua. Este volumen de recursos hídricos almacenados supone una reducción de 105,42 hm3 (-0,88%) en una semana; sin embargo, el dato actual supera el de la misma fecha de 2025 en 3.114,9 hm3 y es mayor que la media de la década en 3.600,9 hm3.

Por demarcaciones, en la del Guadalquivir se ha producido una bajada de los recursos hídricos de 81,77 hm3 (-1,02%) y se encuentra al 71,97% de su capacidad con un total de 5.783,49 hm3 de agua. En comparación con la misma semana del año pasado, la cuenca almacena ahora 2.169,88 hm3 más; y respecto al promedio de los últimos diez años, la subida es de 2.390,58 hm3.

En el caso de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, los embalses se encuentran al 68,66% de su capacidad con 785,78 hm3 tras bajar sus recursos en 8,93 hm3 (-0,78%) en una semana. El dato actual supone contar con 219,61 hm3 más que en el mismo momento de 2025; y con 302,18 hm3 más que la media de la década.

La demarcación Guadalete-Barbate ha experimentado una reducción de sus recursos de 7,04 hm3 (-0,43%) en una semana, que deja el total acumulado en 1.282,04 hm3. Este dato supone el 78,69% del total de almacenamiento de la cuenca; 550,29 hm3 más de agua que en la misma fecha de hace un año y 635,64 hm3 más que la media de la década.

Por último, en el Tinto-Odiel-Piedras-Chanza se observa una bajada de 7,68 hm3 de agua (-0,67%) hasta los 861,65 hm3. Por tanto, la demarcación se encuentra al 75,66% de su capacidad total de embalse, pero contando ahora con 175,12 hm3 más de agua en la misma semana de 2025; y con 272,15 hm3 más que el promedio de los últimos ocho años.