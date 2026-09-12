La Fiscalía alerta de "déficits estructurales persistentes" en la valoración forense de violencia de género en Andalucía

Archivo - Instituto de Medina Legal y Ciencias Forenses (IML) de Huelva. Archivo.
Archivo - Instituto de Medina Legal y Ciencias Forenses (IML) de Huelva. Archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo
Europa Press Andalucía
Actualizado: sábado, 12 septiembre 2026 12:15
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SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General del Estado ha alertado en su memoria anual correspondiente al año 2025 de la "persistencia" de "déficits estructurales" en las Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) en Andalucía, donde, no obstante, se han apreciado "avances" durante este último ejercicio.

Según consta en la memoria, hecha pública coincidiendo con el acto de apertura del Año Judicial celebrado esta semana en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo y consultada por Europa Press, Huelva "continúa reivindicando la creación de dos unidades estables", mientras que Sevilla "sigue registrando retrasos".

Además, apunta a otras dos provincias que también han registrado incidencias en este sentido, esta vez Cádiz y Granada, que han recurrido a la contratación externa para suplir las necesidades de este servicio.

Respecto al análisis correspondiente al territorio nacional, el Ministerio Público destaca una "marcada heterogeneidad en su grado de implantación, dotación profesional y forma de funcionamiento", con diferencias "apreciables" entre comunidades autónomas "e incluso entre provincias de una misma comunidad".

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