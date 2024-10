La Fiscalía de Córdoba avisa del aumento de criminalidad informática y de parcelaciones irregulares en toda la provincia

CÓRDOBA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Córdoba ha advertido este viernes del aumento de la criminalidad informática, precisando que "hay delitos que preocupan especialmente" en dicha materia, así como el incremento de las parcelaciones irregulares en toda la provincia, mientras que en el término de la capital no se han detectado nuevas, aunque ha avisado de las que se ubican en terrenos con riesgos de inundación o en la Sierra de Córdoba, "con peligro extremo de incendio, declarado normativamente". También, ha alertado sobre la conducción con patinetes eléctricos.

Al respecto, el fiscal jefe, Fernando Sobrón, ha presentado la Memoria de la Fiscalía Provincial correspondiente al ejercicio 2023, acompañado de los fiscales delegados de las especialidades de delitos Económicos, Seguridad y Salud en el Trabajo, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Seguridad Vial, Cooperación Internacional e Informáticos, Carmen Romero, María de los Ángeles Rojas, María Eugenia Bautista, Natalia Izquierdo, Alejandro Izuel y Cristina Ruiz, respectivamente.

En una rueda de prensa, Sobrón ha explicado que los datos sobre la evolución de la criminalidad en 2023 se mantienen similares a los de 2022 en cuanto a la tramitación de causas en Fiscalía, con leve disminución de diligencias previas incoadas, disminución de acusaciones en procedimiento abreviado y aumento un año más en diligencias urgentes que finalizan con sentencias de conformidad.

Además, ha recordado que durante el primer semestre de 2023 se produjeron las huelgas de Letrados de la Administración de Justicia y funcionarios que "ralentizaron muchos procedimientos, teniendo especial incidencia en la suspensión de vistas".

El número de delitos investigados por homicidio o asesinato, que incluyen tanto los consumados como los cometidos en grado de tentativa, se mantiene en cifras parecidas a 2022 e incluyendo los delitos culposos se un produce leve aumento de 6,06%. Así, se observa una leve disminución de los delitos de homicidios y asesinatos de 18 en 2002 a 16 en 2023.

En cuanto a delitos contra la libertad sexual, dado que "los cambios legislativos hacen complicado realizar comparaciones con años anteriores", se observa "un incremento muy notable en delitos de agresión sexual y lógicamente una disminución en delitos de abuso sexual, atendiendo a la nueva tipificación de infracciones". Si se suman las incoaciones por delito de agresión sexual y abuso se ha incrementado de 219 a 274.

Respecto a delitos contra el patrimonio, las cifras son "muy parecidas" a 2022, tanto en delitos de hurto y robo como estafas. Se ha observado un incremento en delitos de robo con fuerza en las cosas, compensado con una disminución del 18,64% en delitos de robo con violencia e intimidación en las personas. Y en los delitos contra la salud pública hay subida del 10,23%.

CRIMINALIDAD INFORMÁTICA

Mientras, el fiscal jefe considera que "el mayor incremento de delitos se ha producido en la delincuencia informática", en espera de mejorar este año el registro de datos sobre los delitos, de manera que ha avanzado que "van a crecer sustancialmente", motivo por el que ha trasladado su "preocupación".

La memoria de 2023 adolece de "un déficit" en los datos como consecuencia de un error en el registro informático, si bien los delitos de esta naturaleza se incrementan cada año "de forma exponencial", aunque en el año 2023 la subida es "aún más significativa como consecuencia de la reforma operada por la Ley Orgánica 14/22, de 22 de diciembre, que eliminó la diferencia por la cuantía de lo defraudado en las estafas informáticas", ha detallado la fiscal Cristina Ruiz, quien ha apostillado que "la vida se ha informatizado y se ha incrementado el uso de las tecnologías por personas que nunca la habían utilizado".

Los delitos más habituales son precisamente las estafas, destacando en los últimos años "un aumento progresivo" en estafas de inversión en criptomonedas, a la vez que ha señalado "el gran volumen de delitos contra la libertad sexual a través de la red, relacionados con menores".

Tanto en las estafas como en los delitos contra los menores, "la notoria brecha digital que existe entre adultos y menores y las carencias propias de quienes no fueron nativos digitales constituye un elemento del que se aprovechan los ciberdelincuentes" y que "aumente el número de delitos o la posibilidad de que se cometan", ha advertido la fiscal, quien ve "muy necesario establecer algún tipo de sistema de educación digital" ante "la falta de conocimientos".

MEDIO AMBIENTE

En cuanto a delitos contra la Ordenación del Territorio, son los más numerosos que se tramitan y como novedad, "hay aumento muy considerable de parcelaciones irregulares en suelo no urbanizable en toda la provincia", de modo que "el fenómeno ya no era tan frecuente en los años anteriores a la pandemia del Covid-19, pero es a partir de esa época, sin duda favorecido por una buena coyuntura económica, que asistimos a una eclosión de parcelaciones irregulares y las consecuentes edificaciones y construcciones en suelo no urbanizable", ha alertado la fiscal María Eugenia Bautista.

En delitos de incendio forestal, ha comentado que "preocupan especialmente por los efectos potencialmente devastadores para el ecosistema y población", y ha subrayado "la importancia de la actuación preventiva de todos los responsables en esta materia, desde los ciudadanos hasta las autoridades". Al respecto, prestan atención a la parte forestal de la capital al "existir parcelaciones irregulares en puntos de alto riesgo de incendio", de modo que "la detección y paralización precoz de nuevas construcciones irregulares es esencial".

Y se ha tramitado un procedimiento por una conducta de expolio de un yacimiento de excepcional valor, donde se ha introducido una prueba científica que ha determinado que la extracción correspondía efectivamente al yacimiento, al tiempo que se han tramitado varios procesos por hallazgo de monedas y piezas arqueológicas y venta de piezas por Internet.

LOS PATINETES

En Seguridad Vial, se formularon 919 acusaciones, de las que en 85 se apreció la agravante de reincidencia y en ocho, la multirreincidencia. La mayoría continúan siendo por conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y conducción sin permiso, a la vez que hay ligero incremento de conducciones temerarias, ha señalado la fiscal Natalia Izquierdo, quien ha explicado que llegan "muchos atestados por falta de destreza y habilidad" en conducción de patinetes eléctricos, provocando "muchas caídas e incidentes", pero "no supuestos graves" por el momento.

Sobre los delitos Económicos, destaca el incremento de denuncias relacionadas con la gestión económica del sector público, con "numerosas denuncias formuladas contra administraciones públicas por irregularidades en los procedimientos de contratación que son investigadas", ha apuntado la fiscal Carmen Romero.

En Seguridad y Salud en el Trabajo, se incoaron 53 diligencias de investigación para el análisis de todos los accidentes laborales con resultado de lesiones graves y 761 diligencias previas de accidentes laborales. Se formularon diez escritos de acusación y se celebraron nueve juicios, con ocho sentencias condenatorias y una absolutoria. La fiscal María de los Ángeles Rojas ha detallado que las causas principales de los accidentes siguen siendo la caída a diferente altura, el atrapamiento de extremidades en máquinas de elevado riesgo y el aplastamiento debajo de objetos pesados.

Y en Cooperación Internacional, se tramitaron 34 expedientes de cooperación pasivos, frente a 19 de 2022, a los que se añaden 13 expedientes de auxilio y 47 expedientes de cooperación internacional frente a 33 del año anterior. Casi la totalidad de solicitudes provienen de países europeos, con un único expediente extracomunitario, que proviene de la República de Paraguay, según ha informado el fiscal Alejandro Izuel.