La Fiscalía General del Estado alerta de la violencia de los narcos en Andalucía y de un mayor uso de armas de guerra

Una narcolancha precintada por la Guardia Civil en la playa de las Marinicas en Carboneras (Almería) el pasado agosto. - Europa Press

SEVILLA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía General del Estado alerta en su memoria anual de 2025 de la "cada vez más visible" violencia de los narcotraficantes en Andalucía, así como de una mayor presencia de personas de países de los Balcanes o de Ucrania organizados en bandas profesionalizadas que usan su armamento "no solo contra otros clanes, sino abiertamente contra los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".

Las características geográficas y sociales de Andalucía siguen haciendo a esta comunidad una de las más afectadas por el fenómeno del narcotráfico y, a juicio de la Fiscalía, se trata "probablemente", del territorio donde el problema sea "más visible", atendiendo a la "exhibición" de embarcaciones de alta velocidad que operan no solo en el Estrecho, sino que se desplazan "cada vez más" a provincias como Huelva, Almería y Málaga.

En la memoria, hecha pública coincidiendo con el acto de apertura del Año Judicial celebrado este jueves en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, la Fiscalía se refiere a la violencia de los narcos en Andalucía y a una pérdida de respeto al principio de autoridad "cada vez más visible".

Alude a "situaciones límite" que no se alejan de la crisis vivida en Barbate en 2023 con el asesinato de dos guardias civiles, sino que "siguen abusando de la violencia y provocando muertes". Ello, en relación con el asesinato el pasado 28 octubre de un agente de la Guardia Nacional Republicana de Portugal con una narcolancha que le embistió y que además dejó otros tres heridos, vinculado al narcotráfico en el Guadiana y al lado de la frontera española.

ARMAS

En su memoria, consultada por Europa Press la Fiscalía General del Estado se hace eco de la "alarma" que trasladan todos los delegados de esta comunidad autónoma respecto a una "mayor presencia de armas de fuego e incautación de armas de guerra junto a todo tipo de alijos" y de la constatación de la mayor presencia de personas de países de los Balcanes o de Ucrania", integradas en bandas dedicadas en muchos casos a los vuelcos.

En la provincia de Cádiz se han incoado 24 procedimientos por tenencias de armas y se relata en la memoria la incautación de 4 fusiles AK-47 (Kalashnikov) en Jerez y Sanlúcar en tres operaciones distintas, así como de armas automáticas, subfusiles y fusiles en los entornos de Barbate y Chiclana.

En Almería el Ministerio Fiscal refiere la incautación de 78 armas de fuego, varios subfusiles e incluso un lanzacohetes. Igual se observa en la provincia de Sevilla, donde se intervienen cada vez más armas de fuego y se hace alusión a Coria del Río, donde se incautaron armas de guerra con las que los narcotraficantes abrieron fuego contra la policía durante una operación desarrollada el 9 de noviembre.

NARCOLANCHAS

Señala la Fiscalía que el tráfico de cocaína está ganando peso en las provincias de Cádiz, Sevilla y Huelva. En Algeciras, por la vía tradicional de los contenedores, y en las zonas de Barbate, Sanlúcar y el Guadalquivir, con el uso de embarcaciones semirrígidas que han dejado de ser utilizadas solo para el transporte de hachís y se usan "con normalidad" para el transporte de cocaína descargada de embarcaciones en altamar.

Aun así, el hachís sigue siendo la mercancía predominante utilizando tácticas "cada vez más sofisticadas", como grandes remolques con vigas huecas como dobles fondos o túneles bajo la frontera de Ceuta (en 2026 fue localizado un segundo túnel en la misma zona en la que se había localizado el anterior en la operación Hades). Huelva es la segunda provincia en cantidad de hachís incautado, con 63.301 kilos que aumentan en un 201,8 por ciento los 20.975 kilos de 2024.

El tráfico de drogas en Andalucía se vale de dos instrumentos principales, el uso de embarcaciones de alta velocidad y el tráfico de combustible para su funcionamiento. A este respecto profundiza la Fiscalía en la situación de Almería, que sufre el desplazamiento a sus costas de la actividad de las narcolanchas y ha experimentado un aumento exponencial de la incautación de cocaína.

Se han contabilizado 1.255 kilos frente a los 324 del año pasado, lo que supone un incremento del 287 por ciento. Igualmente, se ha observado una mayor presencia de resina de cannabis, que supera las 18 toneladas frente a las cuatro del año anterior (un 350 por ciento más). Estos datos son el reflejo del desplazamiento de los puntos de alijo a zonas geográficas contiguas donde se espera "menor presión policial".

En Granada la situación es similar al año pasado con la extensión del tradicional cultivo indoor, que se lleva a cabo cada vez más por organizaciones extranjeras (albanesas, lituanas, holandesas, etc.) que están llegando a expulsar de sus viviendas de forma violenta a los tradicionales vecinos.

Los delegados de Málaga y Marbella se enfrentan por su parte a una criminalidad "más sofisticada y menos evidente que la sufrida por Cádiz o Huelva, pero no menos peligrosa", a juicio de la Fiscalía.

Ello, por la instalación en la provincia de grandes organizaciones criminales dedicadas a todo tipo de tráficos y al blanqueo de las ganancias a través de la creación de "entramados empresariales de todo tipo cuya investigación se alarga por la ausencia de una estructura judicial adecuada a este fenómeno".