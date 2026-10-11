Fiscalía pide año y medio de cárcel a un acusado de estafar a un comprador con la venta de un coto de caza en Córdoba

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CÓRDOBA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Córdoba pide una pena de un año y seis meses de prisión para un varón acusado de un delito de estafa, tras supuestamente engañar a un comprador durante la venta de una propiedad rústica asegurándole que la finca disponía de los permisos y licencias necesarios para operar de manera inmediata como coto de caza y "podría cazar jabalíes y muflones". El juicio se prevé celebrar los días 13 y 14 de octubre en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

Según recoge la calificación del Ministerio Público, el procesado actuó "con ánimo de ilícito beneficio" en la venta de la finca, haciendo creer a la víctima que "el objeto principal era coto de caza, se transmitiría con titularidad de coto y el objeto social es explotación de coto de caza", siendo "la caza la principal razón por la que quería su adquisición".

De este modo, "siguiendo las indicaciones del acusado, en la creencia de que se trataba de un coto de caza", el perjudicado firmó un contrato de arras y abonó diversas sumas de dinero, tanto por la compra de la finca como por participaciones societarias ligadas a la misma.

Sin embargo, el afectado constató posteriormente que "la finca no tiene suficientes hectáreas propias como para ser considerado coto de caza, sólo puede serlo con cesión de derechos de las fincas colindantes", al tiempo que carecía del Plan Técnico de Caza, "sin el cual la actividad no puede realizarse". Dicho plan se emitió "por irregularidades en la finca, como el cercado con cable de acero", y constató que "no podría cazar jabalíes, ni muflones en la finca".

Por tanto, "la finca adolecía de las características y condiciones que le prometieron en la venta y que hicieron que se interesase por su adquisición", según relata el fiscal, que añade que a día de hoy, la víctima no ha obtenido la posesión del inmueble, ni se le han devuelto los importes abonados.