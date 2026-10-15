Policía Municipal impone 76 multas por botellón o consumo de drogas en la acampada de Sol y más de 100 por limpieza

Grupos de personas pasean junto a la acampada en la Puerta del Sol - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal ha impuesto ya unas 180 sanciones en el entorno de la acampada de la Puerta de Sol, concretamente unas 76 por consumo de alcohol o de drogas y más de un centenar por limpieza.

Lo ha detallado la portavoz municipal, vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, matizando que por el momento "no ha sido posible entrar para hacer una valoración más en detalle" de la situación en la que se encuentran los monumentos de la plaza.

Sanz ha insistido, como ya le remitieran al delegado del Gobierno, Francisco Martín, en que se están registrando "graves actos vandálicos" y "daños muy cuantiosos" en el mobiliario urbano y en el patrimonio.

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