Fiscalía pide en Jaén 20 años de cárcel para un octogenario acusado de agredir sexualmente a sus dos nietos

El acusado prestando declaración ante el tribunal que le ha jzugado en la Audiencia de Jaén - EUROPA PRESS

JAÉN 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén ha juzgado a un hombre de 82 años acusado de agredir sexualmente de forma continuada a sus dos nietos --un niño y una niña que tenían 14 y 10 años cuando se interpuso la denuncia--. Por estos hechos el Ministerio Fiscal reclama que se le impongan 20 años de cárcel.

Además, como accesorias, Fiscalía pide que se le imponga la prohibición de acercarse y comunicarse con sus nietos durante diez años y que les indemnice a cada uno de ellos con 6.500 euros por el daño moral ocasionado.

Fue una charla sobre violencia sexual impartida por la Policía Nacional en el colegio de la menor, lo que llevó a la niña a verse reflejada y a contar a las dos agentes que acudieron al centro las prácticas a las que supuestamente le venía sometiendo su abuelo.

La menor pidió a las agentes que se lo contaran a su madre porque ella no se atrevía ya que sus padres estaban separados y quería evitar cualquier tipo de enfrentamiento familiar. Tanto es así que la menor grabó a escondidas con su propio móvil dos videos reproducidos en el juicio en el que se ve al abuelo con ella en la habitación. Su intención era poder demostrar lo que ocurría si su padre no la creía.

Finalmente, desde la Policía Nacional se contactó con la madre, que fue la encargada de interponer la denuncia y abriendo un prodecimiento en el que tanto la niña como el niño relataron las prácticas sexuales a las que supuestamente les sometía el abuelo.

Las declaraciones de los menores en el juicio se han hecho mediante la reproducción de la prueba preconstituida. En ella tanto la niña como el niño relatan diversos episodios en los que el abuelo aprovechaba el momento de la siesta para intimar con los menores.

"Al principio yo no sabía qué era lo que me hacía", ha dicho la niña, pero según fue creciendo se fue dando cuenta. Ha narrado que todo comenzó tras la separación de los padres porque fue cuando tuvieron que pasar más tiempo con los abuelos paternos. La niña ha incidido en que no contó nada porque su abuelo se lo pedía y porque aunque sí se lo dijo a la abuela, ésta también le pidió que no dijera nada.

Por su parte, el acusado ha negado todas y cada una de las acusaciones. Ha mantenido que tenía "muy buena relación" con sus nietos y que "nunca" ha pasado lo que ellos cuentan. "Es mentira todo lo que he visto. Ahí no hay nada, yo nunca he tentado nada", ha dicho el octogenario durante su declaración.

Por su parte, la madre de los menores, que ha declarado como testigo, ha dicho que no supo nada de lo que estaba ocurriendo hasta que habló con ella la Policía. Ha afirmado que no notó nada raro en los menores y que lo único que quiere a día de hoy es que el acusado no se vuelva a acercar nunca más a sus hijos.

En lo que respecta al padre de los menores, éste ha acusado a su exmujer de estar detrás de lo ocurrido porque "lo va incitando". "Como no ha sabido meterme mano a mí, lo ha hecho con mi familia", ha dicho el progenitor, que también ha declarado en calidad de testigo, y que ha dicho no haber visto los dos vídeos grabados por su hija.

Por último, los psicólogos de Márgenes y Vínculos han declarado que el testimonio de la menor y de su hermano tienen credibilidad y son compatibles con haber sido víctimas de violencia sexual.

El juicio ha quedado visto para sentencia.

(EURPOA PRESS)