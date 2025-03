Flores exige Reyes disculpas por su "humillante ataque machista" en el pleno de la Diputación de Jaén

JAÉN 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada del Grupo Popular en la Diputación de Jaén, Mercedes Flores, ha exigido al presidente de la institución jiennense, Paco Reyes, que rectifique "inmediatamente" y le pida disculpas públicas por el "humillante ataque machista" contra su persona durante el pleno celebrado este martes.

"Pasa que a lo mejor estaba pensando en otra cosa con lo del gusto", le ha espetado Reyes, según ha trasladado el partido en una nota. El también secretario general del PSOE de Jaén se ha expresado así durante el debate de las mociones, tras mostrar la diputada sus dudas sobre el sentido del voto del Grupo Socialista en la primera moción popular.

Reyes ha tomado la palabra en ese momento para apuntar con tono "condescendiente" que sería a favor, ya que el diputado socialista había afirmado con anterioridad durante su intervención que "no le vamos a dar el gusto" rechazándola. Tras ello, Reyes ha dejado caer que no se habría enterado porque "a lo mejor estaba pensando en otra cosa con lo del gusto".

En este punto, la vicepresidenta de Diputación, Pilar Parra, ha llamado la atención a Reyes por este comentario. "Un ataque machista intolerable y una humillación que ha tenido lugar, para colmo, apenas unos minutos después de dar lectura al manifiesto con motivo del 8-M, Día Internacional de la Mujer, que se celebra en apenas cuatro días", ha lamentado el PP.

Ante ello, Flores ha subrayado que "como mujer, me he sentido ultrajada y exijo una disculpa inmediata", al tiempo que ha tachado el comentario de Reyes como algo "intolerable y gravísimo". "Este es el talante del actual presidente de la Diputación Provincial de Jaén, acompañado de las risas de su equipo de gobierno, donde también hay mujeres".

"Mucha lectura de manifiesto feminista, pero a la hora de dirigirse a una diputada afloran las verdaderas raíces", ha lamentado la popular. "Hemos dado un tiempo prudencial considerable, ya que nosotros no somos del barro y del odio, para que Reyes públicamente y sin que nadie se lo pida, saliera a disculparse por sus desafortunadas palabras en el pleno. Dado que no lo ha hecho ahora es cuando públicamente exigimos esa disculpa", ha aclarado Flores.

En este sentido, ha reprochado que "es repugnante que este señor sea el que desde una institución como es la Diputación represente a las casi 340.000 mujeres jiennenses. Demuestra su incapacidad para presidir una Diputación y una provincia, no son formas, hoy me ha tocado a mí, pero mañana puede ser otra", ha recalcado Flores.

"Nos debe a todas una disculpa. No solo por esas palabras en concreto, si no por esa forma de pensar propia del machismo más extremo, sexista y discriminatorio", ha sentenciado la popular, dejando claro que si no hay una rectificación pública "eso es lo que demostrará, que es así como piensa y eso le definiría", ha subrayado.

Para la diputada, "es una auténtica indecencia que un partido como es el PSOE que alardea de defender a la mujer nos trate y humille así en público y, para colmo, en un acto institucional como es un pleno". "La palabra vergüenza se queda corta y lo mínimo que debe de hacer es pedir disculpas", ha apostillado.