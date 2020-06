FOAM ve una "negligencia que puede acarrear rebrotes" abrir los centros de día dentro de residencias de mayores

SEVILLA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de organizaciones andaluzas de mayores (FOAM) considera una "negligencia grave" la reapertura el 1 de julio de los centros de día ubicados dentro de residencias de mayores porque

"es una negligencia que puede acarrear nuevos rebrotes" con "consecuencias mortales" y "cuyo único responsable sería el gobierno de la Junta de Andalucía".

Así, en una carta al presidente de la Junta, Juanma Moreno, la FOAM señala que desde el inicio del estado de alarma, la Junta estableció suspender las actividades de los centros de día para personas mayores, centros de día y centros ocupacionales para personas con discapacidad desde el día 16 de marzo con "la garantía del abono a los centros concertados de día para personas mayores y con discapacidad del 80% del coste de las plazas ocupadas según la liquidación del mes anterior a la suspensión de la actividad presencial en los mismos exonerando a los usuarios del pago de su parte".

"La financiación de los centros quedaba vinculada al compromiso de las entidades gestoras de mantener el empleo y realizar tareas de seguimiento proactivo", añade la FOAM en dicha carta, en la que recuerda que estas medidas económicas estaban previstas para una vigencia de tres meses, es decir, hasta el 15 de junio y que la evaluación favorable de la contención de la expansión del Covid-19 en Andalucía permitió, tal y como establece la Orden de 4 de junio de 2020, que "se levantase la suspensión de la actividad presencial a los usuarios de los centros de día desde esa fecha, al mismo tiempo que ampliaba las ayudas económicas de apoyo hasta el 30 de junio. De acuerdo con lo anterior el día 1 de julio todos los centros de día de Andalucía deberían de estar operativos".

"Aún a fecha de hoy seguimos sin conocer mucho del comportamiento del Covid-19. Pero hay algunas cosas que sí se saben. Es incuestionable que las personas mayores son un grupo de alto riesgo, que los espacios cerrados y las aglomeraciones de personas favorecen su contagio y también que muchos países que sufrieron una primera oleada hoy están padeciendo nuevos rebrotes (China, Portugal, Alemania, Corea del Sur, etcétera), afirma la federación d mayores.

En este sentido, indica que el pasado 17 de junio "se produjo un rebrote en cinco residencias de Valladolid lo que dio lugar a más de 20 contagios procediéndose a suspender las visitas de los familiares.

El 21 de junio en una residencia de Bilbao se produjeron 8 contagios.

El 23 de junio 18 contagios en una residencia de Lérida y el 24 de junio en 44 residencias de Madrid se prohibieron las visitas de familiares debido a un rebrote que a fecha de hoy no sabemos cuántos contagios ha ocasionado. Y no podemos olvidarnos, aunque no se trata de una residencia, de los más de 80 contagiados en el Centro de Acogida, Emergencia y Derivación de Cruz Roja en Málaga".

También manifiestan en dicha misiva que en Andalucía a fecha de hoy el 99,3% de las residencias se encuentran libres de virus y solo 14 residentes están contagiados, pero "no podemos olvidar que han fallecido en residencias andaluzas víctimas del virus 583 personas es decir el 40,65% del total de muertes en la región".

De este modo, aseguran que a la vista de lo acontecido, creen que aperturar el próximo 1 de julio los centros de día que se encuentran ubicados dentro de una residencia de mayores "es exponer a todos los residentes y trabajadores de esa residencia, así como a los usuarios del centro de día a un riesgo muy elevado de contagio". Por lo que "hacemos desde aquí un llamamiento para que retrase la apertura de esos centros 'sine die', manteniéndolos en las mismas condiciones actuales, hasta comprobar la evolución del virus en esta nueva normalidad".

"SE HAN COMETIDO MUCHOS ERRORES EN LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA"

"Se han cometido muchos errores en la gestión de esta pandemia tanto por el Gobierno de España como por el de la Junta de Andalucía.

Estos errores han costado muchas vidas siendo el sector de población de mayores el más afectado con más de 19.600 muertos en España y 583 en Andalucía. Al principio se trataba de algo desconocido y lo ignorábamos casi todo. Pero hoy no tenemos excusa. Sabemos todo lo que hay que saber para tomar las medidas necesarias y evitar esas escalofriantes cifras De no ser así de nada habrán servido todas esas muertes", expone la FOAM.

Igualmente, afirma que aperturar los centros de día ubicados en el interior de una residencia "es una negligencia que puede acarrear nuevos rebrotes en las residencias de mayores. Rebrotes que pueden costar muchas vidas. Hasta ahora nadie ha asumido responsabilidades por lo ocurrido. El Gobierno de España responsabiliza a la Junta y viceversa", continúa la FOAM en su carta, en la que indica que "tienen claro que si el Gobierno de la Junta de Andalucía no paraliza la apertura de los centros de día ubicados dentro de las residencias de mayores y por desgracia se produjeran rebrotes solo habría un responsable: la Junta de Andalucía".