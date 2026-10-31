Frente Amplio presenta este domingo en Sevilla a sus candidatos andaluces para las elecciones del 29N

Archivo - Simpatizantes de Por Andalucía en un mitin de campaña en Granada. - POR ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Frente Amplio presenta este domingo a los candidatos andaluces para el Congreso de los Diputados y Senado de cara a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre. La coalición celebra un acto a las 11,00 horas, en la Plaza Virgen del Pilar, en la barriada de la Barzola en Sevilla, donde interviene el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía y candidato de IU en el Frente Amplio, Toni Valero.

La coalición que agrupa a más de una docena de formaciones políticas, entre ellas Izquierda Unida (IU), Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz, ha renovado a siete de sus cabeza de listas para unos comicios, en los no concurrirá junto con Podemos.

Con respecto a los anteriores comicios de julio de 2023, solo repite la vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso, Esther Gil, como número uno por la provincia de Cádiz. La licenciada en Ciencias Políticas y Sociología es la única cabeza de lista propuesta por el Movimiento Sumar en Andalucía para la Cámara Baja.

Por su parte, el secretario General del PCE y exsecretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago, vuelve a presentarse a las elecciones, aunque en esta ocasión será el número uno de la lista en Sevilla. De esta forma, sustituye al catedrático de Teoría de la Comunicación de la Universidad de Sevilla (US), Francisco Sierra, quien protagonizó una campaña de firmas en change.org para su continuidad al frente de la coalición.

El coordinador provincial de IU en Córdoba, Sebastián Pérez, será el cabeza de lista en su provincia, en sustitución de Santiago. Desde la coalición destacan la "amplia labor en cultura de paz" del politólogo, docente y exdirector del Centro Eurolatinoamericano de Juventud del INJUVE.

Por Málaga, destaca la ausencia del coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, que pasa a ser el número tres de la coalición por Madrid. Una decisión motivada por ser el candidato de la formación federal a la Presidencia del Gobierno. Su sustituto como número uno en la provincia malagueña es Rafael Borrego, activista por los Derechos Humanos que participó en Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza.

En Jaén, el especialista en patrimonio histórico Antonio Ortega (IU) será el cabeza de lista en sustitución de Sheila Carmona, técnica de igualdad de trato y género de la Fundación Secretariado Gitano y activista por los derechos humanos de las personas racializadas.

En Huelva, la profesora de educación secundaria y militante de IU, Rebeca Martín Sánchez, sustituirá al ahora parlamentario andaluz, Rafael Sánchez Rufo, al frente de la lista de Huelva.

También hay cambios en la provincia de Granada con el concejal en Huétor Vega y ex-diputado en el Parlamento de Andalucía, Jesús Fernández (IU), como número uno, en sustitución de la por aquel entonces secretaria general de Podemos Andalucía, Martina Velarde.

Finalmente, la relación de cabezas de lista de Frente Amplio por las provincias andaluzas se completa con el concejal de Roquetas de Mar y activista en el Sindicato de Inquilinas, Zacarías Lekal (IU), que será el número uno por Almería sustituyendo al entonces coportavoz de Verdes Equo Andalucía, Manuel Pérez Sola.

Por otro lado, Frente Amplio ha confirmado a las personas que serán número dos para el Senado dentro de la plataforma unitaria 'Senado de Progreso', fruto del acuerdo a nivel estatal con el PSOE. Dentro del pacto, la coalición no presentará candidatos titulares en la lista por Sevilla, aportando solo a Francisco Israel Fernández Varela como suplente del tercer senador de la candidatura.

La coordinadora provincial de IU Almería y edil en Huércal de Almería, María Jesús Amate, será la propuesta para la candidatura almeriense que está encabezada por el exsubdelegado del gobierno en la provincia, José María Martín Fernández.

En la candidatura al Senado por Cádiz, la representación para ocupar el puesto número dos recae en Violeta Márquez, concejala en el Ayuntamiento de Jerez, responsable provincial de Comunicación de Izquierda Unida Cádiz y miembro de la Coordinadora de IU Andalucía.

El Movimiento Sumar ha propuesto al secretario de organización de su partido, Óscar Urralburu, como el número dos por Córdoba para la Cámara Alta. El partido también ha elegido a su secretaria de feminismos en Andalucía, Rosario Luque, para las listas del Senado por Málaga.

Por su parte, la trabajadora social y concejala onubense Mónica Rossi (IU), será la número dos al Senado en Huelva, mientras que la concelaja de Linares y coordinadora local de IU, Laura Cerezuela, hará lo propio en Jaén. En Granada, la exalcaldesa de Chaucina, Mari Carmen Pérez (IU), será la que acompañará a los dos miembros del PSOE-A en la lista unitaria.