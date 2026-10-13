Frustrado el tercer intento de okupación en menos de un año de tres viviendas en Alomartes, en Íllora (Granada)

La Policía Local de Íllora ha frustrado durante la semana pasada la okupación de tres viviendas en el núcleo de población de Alomartes. Se trata de la tercera vez en menos de un año que se logra evitar la okupación de estas casas. - POLICÍA LOCAL DE ÍLLORA

ÍLLORA (GRANADA), 13 (EUROPA PRESS)

La Policía Local del municipio granadino de Íllora ha conseguido frustrar durante la semana pasada la okupación de tres viviendas en el núcleo de población de Alomartes. Era la tercera vez en menos de un año que se intentaban usurpar estas mismas casas.

Así lo ha comunicado el cuerpo municipal de seguridad en una publicación en sus redes sociales, consultada por Europa Press, en la que detalla que, una vez más, el aviso de varios vecinos ha sido fundamental para evitar el suceso.

La Policía Local señala que el intento de okupación de estas tres viviendas ha sido "por parte de un grupo de personas de una ciudad del Poniente Granadino"; y precisan que, tras el inmediato aviso cuando se produjo la okupación, y gracias a la rapidez en la llegada de los agentes, se logró evitar que este grupo de personas lograsen sus objetivos.

Según señala el cuerpo, esta es la tercera vez en menos de un año que se logra evitar la okupación de estas casas por parte de la Policía Local de Íllora.

"Ante la alarma social entre los vecinos de la zona, queremos transmitir tranquilidad", señala la Local en su publicación, ya que, según apuntan, se ha restablecido la situación.

Se da la circunstancia de que la última actuación desarrollada por la Policía Local contra la okupación en Íllora fue el 30 de septiembre por la noche cuando agentes lograron frustrar un intento. Se trataba del segundo caso registrado en dos semanas, ya que el 21 de septiembre, también se evitó un caso en el centro de la localidad y se identificó a los presuntos autores.

En otra actuación el 25 de agosto se logró recuperar una casa okupada gracias a la mediación de Policía Local y Ayuntamiento de Íllora. Se trataba de un inmueble que llevaba usurpado desde el mes de mayo.