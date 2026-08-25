La Fundación la Caixa impulsa en Andalucía más de 1.600 actividades en su programa para mayores

Dos mujeres utilizando un teléfono móvil. - FUNDACIÓN 'LA CAIXA'

SEVILLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Fundación la Caixa ha impulsado a lo largo del curso 25025/2026 más de 1.620 actividades dentro de su programa para mayores en los 62 centros conveniados con las administraciones de Andalucía. Las propuestas se han centrado en la mejora de la salud física, las competencias digitales, el desarrollo personal y las acciones comunitarias y creativas, entre otras.

En una nota de la prensa, la Fundación ha repasado las principales áreas abordadas durante el último curso escolar, como el programa para mayores, en el que han participado 40.734 personas en más de 1.630 actividades y que ha permitido "dar respuesta a las necesidades de este grupo población en un entorno cambiante y cada vez más heterogéneo".

En este sentido, el objetivo de las actividades impulsadas ha promovido la participación activa de los mayores y ha puesto en valor su rol en la sociedad, su compromiso social y su participación comunitaria, así como contribuir al empoderamiento para que "puedan llevar a cabo un proyecto personal propio en el que disfruten de una vida con propósito".

De esta manera, la primera línea de acción de estos talleres ha tratado sobre el mantenimiento y mejora de la salud física y prevención de la fragilidad, en los que se ha impulsado la salud física, el bienestar y la prevención de la fragilidad, pensados para estimular de forma integral las áreas sensorial, motora y cognitiva a fin de que los mayores "sigan estando activas y teniendo hábitos de vida saludables". La segunda de las líneas de acción ha consistido en el fomento del desarrollo personal, con actividades como 'Vivir bien', 'Buen trato' y 'Vivir con sentido', en las que la Fundación ha incentivado la capacidad de crecimiento de los participantes y la reflexión para alcanzar la vida que quieran conforme a sus valores.

Otra de las líneas de actuación ha versado sobre la mejora de las competencias digitales a través de acciones solidarias para implicar y compartir experiencias, así como ayudar a la integración social de los colectivos más vulnerables, con actividades como 'Haz trámites por Internet', 'Comunícate a la red' y 'Prepara tu desplazamiento'.

Le han seguido acciones acerca de participación social y comunitaria en las que los usuarios se han implicado para trasmitir y compartir su experiencia y alcanzar así la integración social de los colectivos en riesgo. La última de las pautas de acción ha fomentado la creatividad y la reflexión, de forma que los talleres han favorecido la búsqueda de sensibilidad y la toma de conciencia de habilidades personales para dotar de sentido la realidad de la persona.

Además, otra de las novedades del curso ha incluido el taller 'Edadismo: cómo detectarlo y prevenirlo', en el que se ha dotado de herramientas a las personas mayores para que puedan enfrentar situaciones de edadismo y, a su vez, ser agentes activos en la realización de voluntariado sobre sensibilización en su entorno comunitario. En esta acción, según ha destacado la Caixa, han participado más de 1.600 personas, a través de acciones intergeneracionales, tallerres sobre el duelo y los cuidados.

"EL PROGRAMA DESARROLLA CONTENIDOS PARA HACER FRENTE AL AISLAMIENTO"

"En el programa, desarrollamos contenidos rigurosos, novedosos y actuales que, además de los beneficios visibles, tienen como objetivo hacer frente al aislamiento. Los centros son espacios relacionales donde generar nuevos vínculos, descubrir habilidades y potenciarlas, intercambiar experiencias, y mejorar los estados físico, emocional y mental. El objetivo es que las personas mayores sientan que, participando en las actividades, están nutriendo su sentido de vida", ha señalado David Velasco, director del programa de Personas Mayores de la Fundación la Caixa.

De esta manera, con el objetivo de llegar de una forma inclusiva a todas las personas y disminuir así la brecha digital, la Fundación ha puesto a disposición una serie de talleres virtuales que han reunido a más de 11.000 mayores de toda España, ya sea con el ordenador en casa o en las aulas informáticas de los centros de personas mayores y que ha contado con una tasa de recomendación del 94%.

Así, los cursos de autoformación han tocado temas como la alimentación saludable, el ejercicio, las rutinas para el bienestar o el uso de las aplicaciones tecnológicas, y han estado destinados a todas aquellas personas que desean seguir sumando experiencias a la vida a su ritmo. Además, siguiendo la línea de la digitalización, el programa ha desarrollado los minitalleres Aula abierta, con formaciones específicas dirigidas a las personas mayores voluntarias que dan apoyo digital en los espacios del Aula abierta de los centros de personas mayores. En ellos se han explicado los conocimientos y recursos necesarios para que los voluntarios puedan acompañar a las personas que asisten a estos espacios y enseñarles a usar las aplicaciones digitales más populares, así como a realizar las gestiones más habituales a través de Internet.

Con más de un siglo de trayectoria, el programa de personas mayores de la Fundación 'la Caixa' tiene como propósito estratégico responder a los retos actuales asociados a la etapa de la vejez y su enfoque actual aspira a "construir modelos que prioricen el ser por encima del hacer, apostando por el desarrollo de un proyecto de vida personal y comunitario".

De esta forma, el proyecto pretende "acompañar y facilitar una nueva etapa vital que valga la pena ser vivida con conciencia, responsabilidad y sentido, disfrutando del presente y contribuyendo activamente a la sociedad", en un contexto donde "cobra especial importancia combatir el aislamiento y la soledad, promoviendo vínculos de apoyo mutuo, el cuidado propio y el cuidado de quienes nos rodean", recoge la nota de prensa.