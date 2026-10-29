La Fundación las Fuentes lamenta el fallecimiento de Fátima Báñez, expatrona de la entidad

Archivo - Fátima Báñez en una imagen de archivo. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

CÓRDOBA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación las Fuentes ha expresado este jueves su profunda tristeza por el fallecimiento de Fátima Báñez, exministra de Empleo y expatrona de la entidad, en el accidente ferroviario que ha segado la vida de al menos 69 personas en la provincia de Toledo.

Así lo ha manifestado la fundación en una nota en la que ha detallado que, madre de dos hijos y presidenta de la Fundación CEOE, la economista y política fue una de las patronas que impulsó la creación de la Fundación las Fuentes en el año 2021.

La entidad presidida por Isabel Romero agradece la "comprometida contribución" de Fátima Báñez en la consolidación de la Fundación las Fuentes durante todos estos años y su "decidida apuesta por sus valores corporativos". También quiere mostrar sus condolencias con sus allegados y amigos, así como con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, para la que prestaba sus servicios en el momento de su fallecimiento.

Desde la fundación han resaltado que Fátima Báñez nació en Huelva en 1967 y fue una destacada política, economista y jurista. Entre 2011 y 2018 se hizo cargo de la cartera de Empleo y Seguridad Social bajo la presidencia del Gobierno de Mariano Rajoy. Fue parlamentaria en el Congreso de los Diputados desde el año 2000 hasta 2019 y presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores durante un año.

La Fundación las Fuentes también desea transmitir su pesar por todas las víctimas de este desgraciado siniestro y acompañar a sus familiares y amigos en estos momentos tan desoladores.