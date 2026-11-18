El presidente de Fundación MAS, Vicente Martín, acompañado por la presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre. - FUNDACIÓN MAS

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Fundación MAS ha puesto en marcha la XVII edición de su campaña solidaria '100.000 Kilos de Ilusión', con la que distribuirá 8.000 cestas de alimentos y productos de higiene personal entre familias necesitadas de Andalucía y Extremadura. La iniciativa, que comenzará el próximo 19 de noviembre y se prolongará hasta el 18 de diciembre, llegará a 97 municipios de ambas comunidades autónomas.

Según ha informado la entidad en una nota, el presidente de Fundación MAS, Vicente Martín, ha presentado este miércoles la nueva edición de esta iniciativa, acompañado por la presidenta del Parlamento de Andalucía, Ana Mestre, madrina de la campaña, quien ha presidido el acto celebrado en la sede de la entidad.

Según ha señalado Martín, este año la campaña permitirá atender a 8.000 familias, 500 más que en la edición de 2025, gracias a la colaboración de 31 proveedores, 165 entidades sociales y el voluntariado de Grupo MAS. El presidente de la Fundación ha vinculado este incremento de la ayuda "al crecimiento de la compañía y a su voluntad de reforzar también su compromiso social".

"Queremos que ese crecimiento empresarial vaya acompañado también de un mayor compromiso social", ha afirmado Martín, quien ha agradecido la implicación de las entidades colaboradoras y de los voluntarios que participan en el reparto de las cestas.

Por su parte, Ana Mestre ha destacado el papel de la sociedad civil y ha apelado a la implicación colectiva para avanzar hacia una sociedad "más justa e inclusiva". En este sentido, ha defendido la necesidad de que ciudadanos, instituciones y organizaciones se involucren en iniciativas solidarias y ha puesto como ejemplo el trabajo desarrollado por Fundación MAS.

"Necesitamos la implicación de todos y necesitamos creer en las instituciones. El movimiento se demuestra andando, así como lo hace la Fundación MAS", ha manifestado.

La distribución de las ayudas se desarrollará durante las semanas previas a la Navidad, con el objetivo de contribuir a cubrir las necesidades básicas de las familias beneficiarias en estas fechas. En el reparto colaborará el grupo de voluntariado MAS Solidario, que acercará los productos a las entidades sociales participantes.

La coordinadora de voluntariado, Cecilia Romero, ha destacado la satisfacción personal que supone participar en esta iniciativa y ha señalado que muchos de los voluntarios repiten su colaboración cada año.

17 AÑOS DE COMPROMISO SOCIAL

La campaña '100.000 Kilos de Ilusión' constituye una de las principales iniciativas de obra social de Fundación MAS, entidad creada en 2009 para mejorar la calidad de vida de las personas mediante actuaciones relacionadas con la alimentación, la empleabilidad juvenil, los hábitos de vida saludable y el voluntariado.

A lo largo de sus 17 ediciones, la iniciativa ha ampliado su alcance y ha llegado a triplicar su impacto en circunstancias extraordinarias. En 2020, durante la pandemia de Covid-19, alcanzó una cifra récord de 350.000 kilos de alimentos.

Además de esta campaña, la Fundación ha impulsado actuaciones de ayuda humanitaria ante distintas emergencias, entre ellas el envío de más de 53.000 kilos de ayuda a Ucrania y la movilización de 45 toneladas de alimentos y 50.000 euros para los afectados por la DANA en Valencia.