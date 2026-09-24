Las Gabias culmina el realojo de las 371 viviendas desalojadas tras los terremotos

El Ayuntamiento de Las Gabias ha autorizado este jueves el realojo de las últimas 42 viviendas que permanecían desalojadas en la denominada 'zona roja' del Residencial San Francisco III debido a los efectos de los terremotos en los inmuebles. - AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS

LAS GABIAS (GRANADA), 24 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Las Gabias (Granada) ha autorizado este jueves el realojo de las últimas 42 viviendas que permanecían desalojadas en la denominada 'zona roja' del Residencial San Francisco III, en el barrio de Conquistadores de Gabia Grande, tras las afectaciones que produjo la serie sísmica del pasado mes de agosto en varios inmuebles de este residencial.

Así lo ha dado a conocer el Ayuntamiento, que señala que la aprobación del decreto de realojo permite culminar el regreso progresivo de las familias de las 371 viviendas de los residenciales San Francisco II y San Francisco III que fueron desalojadas preventivamente el pasado 18 de agosto --cuando se produjo un seísmo de magnitud 4,8-- y tras detectarse daños como consecuencia de la actividad sísmica registrada en el área metropolitana de Granada.

El Ayuntamiento de Las Gabias ha destacado que el proceso de intervención y realojo se ha desarrollado de manera progresiva y atendiendo a tres zonas de actuación establecidas técnicamente en función de la complejidad de los trabajos preventivos: 206 viviendas correspondientes a la zona verde, 123 viviendas de la zona amarilla y las últimas 42 viviendas de la zona roja, cuyo realojo se hace efectivo este jueves.

Desde que se produjo el desalojo, el Ayuntamiento de Las Gabias ha ejecutado diferentes actuaciones provisionales de emergencia. Las primeras se centraron en los apeos y apuntalamientos de seguridad en las fachadas, y después se hicieron actuaciones específicas en cada una de las zonas establecidas por los técnicos, basadas en apeos y apuntalamientos pertinentes.

La finalización de estos trabajos y las posteriores comprobaciones técnicas han permitido autorizar ahora el regreso de las últimas familias que permanecían fuera de sus viviendas.

La alcaldesa de Las Gabias, Meri Sádaba, ha destacado que "llegar hasta aquí ha requerido un esfuerzo enorme de muchísimas personas. Quiero agradecer especialmente a los operarios la celeridad con la que han trabajado y a todos los técnicos y profesionales su disposición desde el primer momento para ayudarnos a afrontar una situación extraordinaria".

Sádaba ha extendido este reconocimiento "al grupo permanente del puesto de mando de la Guardia Civil en Las Gabias, a los voluntarios de Protección Civil y, muy especialmente, a toda la plantilla de la Policía Local, que ha realizado un esfuerzo extraordinario durante estas semanas para mantener de manera permanente la seguridad, la vigilancia y la atención a nuestros vecinos".

"Hemos intentado ser sensibles a una situación que sabíamos que estaba generando mucha angustia y hacer todo cuanto estaba en nuestra mano para hacerla más llevadera. Hoy podemos cerrar la etapa del desalojo, pero nuestro acompañamiento a los vecinos no termina aquí", ha concluido la regidora.

El regreso a las viviendas se produce manteniendo determinadas condiciones de seguridad. La planta sótano, en la que se encuentran los garajes, continuará sin poder utilizarse, al ser uno de los espacios sobre los que deberá centrarse ahora parte de las actuaciones definitivas de reparación de los desperfectos existentes en los edificios.