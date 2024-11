Garamendi rechaza la "inseguridad" sobre el impuesto a las multinacionales tras la votación en comisión del Congreso

SEVILLA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha rechazado este martes la "inseguridad jurídica" que se ha generado durante la aprobación en la Comisión de Hacienda del Congreso del proyecto de ley que incluye un nuevo impuesto mínimo global del 15% a las empresas multinacionales, pero sin incluir la permanencia de los gravámenes a banca y energéticas.

Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas en la salida de los 'Encuentros de la SER Andalucía' tras ser preguntado por la situación que se vivió esta pasado lunes en el Congreso, teniendo en cuenta que la comisión empezó el lunes y acabó el martes por la falta de apoyos y que el PSOE tuvo que detener hasta cuatro horas antes de la votación global del proyecto para negociar con los grupos parlamentarios.

"Lo que hemos visto ayer todavía genera más inseguridad, que, para el mundo inversor, no es bueno. No sabemos muy bien qué es lo que va a pasar" ha apuntado viendo que este proyecto de ley el jueves se debatirá en el Pleno de la Cámara Baja. "Lo que era un receso de cuatro minutos fue de cuatro horas, hay un comunicado de unos partidos, de otro y no sabemos qué pasa el jueves".

Ante esta situación, ha advertido que esto genera "inseguridad" porque no se sabe, a su juicio, "dónde estamos". "A nosotros nos gusta saber en qué partido jugamos, con qué reglas y con reglas estables", ha subrayado.

Además de la situación que se vivió en la comisión de Economía, Garamendi ha insistido en que no comparte esos impuestos y ha instado a ir con "una mirada de largo plazo", dando "confianza a los inversores, especialmente, a la inversión extranjera".

Sobre este mismo asunto también ha sido preguntado en el propio foro y, de una manera más amplia, ha reconocido que se quedó "perplejo", toda vez que ha considerado "una mala noticia" esa "incertidumbre y falta de confianza".

En este punto, Garamendi ha llamado a la consolidación fiscal con lo planteado por Europa, de un 15% a las multinacionales. "Lo que no se puede aprovechar es una norma europea, donde además los fondos europeos van a venir como consecuencia de aprobar esa norma, para incluir un montón de medidas adicionales de cualquier tipo", ha rechazado.

Sobre el impuesto a la banca, "los malvados y malisimos", que se ha quedado fuera de este proyecto de ley, ha señalado que supondría casi 50.000 millones menos de euros de créditos y eso es algo que sufrirían "los que tienen menos posibilidades".