El gasto turístico en Andalucía cae casi un 10% en el verano de 2025, según el sector hostelero

SEVILLA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La actual temporada veraniega en Andalucía ha estado marcada por un incremento en el número de viajeros y unos niveles muy altos de ocupación, en contraposición a un menor impacto económico directo ya que el gasto medio por turista ha registrado una caída cercana al 10%. En este sentido, el presidente de la Federación de Hosteleros de Andalucía, Javier Frutos, ha explicado que esto es un "fenómeno que se está viendo desde el inicio de la temporada alta".

En este contexto, en declaraciones a Europa Press, el secretario general de la Federación de Hoteleros de Andalucía (Fahat), Rafael Barba, ha coincidido que la tendencia "se ha visto prácticamente desde el inicio de la temporada veraniega el pasado mes de junio". Desde la patronal, se ha cifrado el descenso en una horquilla "entre el 6% y el 10%, concretamente un 9,50%".

Este gasto menor por parte de los visitantes que llegan a las provincias andaluzas se debe, como indica el secretario de Fahat, "al incremento de los precios en el día a día de la mayoría de los establecimientos de hostelería vinculados a esas zonas turísticas".

De hecho, la reducción en la capacidad de consumo de los clientes del mercado nacional ha ido acompañada por un crecimiento de casi un 7% en el precio hotelero de Andalucía durante el mes de julio en su variación interanual, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) consultados por Europa Press.

Por su parte, Frutos ha destacado que "los precios de la electricidad y los carburantes han subido con respecto a 2024 y esto influye mucho en las cuentas de la hostelería, además del precio de los alimentos y las bebidas no alcohólicas, que han subido en un año un 2,8%, según el INE".

EL MERCADO INTERNACIONAL GASTA MÁS

Mientras que la media de gasto durante la estancia de los clientes nacionales ha bajado desde el inicio de la temporada estival, ambos representantes han afirmado que los turistas extranjeros realizan "inversiones mayores en los viajes con respecto a los turistas españoles".

Además, este mayor desembolso por parte del turismo internacional viene acompañado de un crecimiento del 4,4% en el número de viajeros extranjeros que visitaron Andalucía en junio, en comparación con el mismo mes del año pasado, según el INE. En cifras, casi 1,5 millones de turistas eligieron la región andaluza, que fue la tercera más visitada a nivel nacional, solo por detrás de Cataluña y las Islas Baleares.

Por otro lado, a la pregunta sobre si el descenso del gasto medio se debe a un cambio de perfil en los turistas, el presidente de la patronal andaluza de Hostelería ha incidido que "se esta produciendo una desestacionalización --incremento de la actividad turística en otras épocas del año--, por lo que se resta en cierto modo días de vacaciones durante el verano".

MÁS EMPLEABILIDAD ESTE VERANO

Pese al comportamiento de los turistas nacionales a la hora de desembolsar menor dinero durante sus vacaciones, los datos de empleabilidad, tanto en el sector hostelero como hotelero, han vuelto a mejorar en los meses de junio y julio con respecto a los mismos durante el año pasado.

En un informe remitido por la Fahat a Europa Press, durante el pasado mes de junio hubo un total de 297.634 trabajadores, de los cuales 208.343 corresponden al sector de la hostelería, en torno a un 70%. En comparación con el mes de junio de 2024, se incrementó la tasa de empleabilidad casi un 2%, en concreto un 1,90%.

Esta tónica también se ha repetido durante el mes de julio, cuando se ha superado la cifra de 300.000 trabajadores --210.000 procedentes de la hostelería-- en el sector turístico. En este sentido, la tasa de empleabilidad ha mejorado un 3% en comparación con el mes de julio de la pasada campaña veraniega.

PREVISIÓN DE CIERRE

De cara al mes de agosto, Barba ha previsto que los datos "se amortiguen un poco por el hecho de que hay más gente y hay muchas fiestas, por lo que el gasto se incrementa". Igualmente, Frutos ha incidido en que "se está recuperando al final y podemos estar hablando de un pequeño equilibrio, dentro del descenso, con viajes de última hora, sobre todo en el litoral, donde prácticamente se va a compensar".

Ejemplo de ello ha sido la Feria de Málaga celebrada la semana pasada donde Frutos, también presidente de la Federación hostelera de Málaga, al concluir, destacó que este evento "reafirma la demanda vigente que sigue teniendo en el centro, ya que en las zonas donde hay música, charanga y plazas con decoraciones festivas las facturaciones hosteleras indudablemente se han incrementado en una media en torno a un 10% más que el año pasado".