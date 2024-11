Gavira acusa a la Junta de "tomar el pelo" a los ganaderos afectados por la lengua azul y le pide "menos palabrería"

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha acusado al Gobierno andaluz de "tomar el pelo" a los ganaderos andaluces cuyas explotaciones de ovejas y carneros están afectadas por el nuevo serotipo de la enfermedad de la lengua azul y le ha exigido "más medidas y menos palabrería".

Gavira ha recriminado al Ejecutivo regional que vuelve a demostrar su "manifiesta y preocupante incapacidad para gestionar con un mínimo de garantías esta nueva alerta sanitaria", como ya ocurrió hace pocos meses, sostiene el portavoz, con el virus del Nilo.

Ha realizado estas declaraciones durante su visita a una finca de Carmona, del casi medio centenar de explotaciones ganaderas afectadas en Andalucía, y ante una treintena de ganaderos ha afeado al Ejecutivo del PP que "con la palabrería no se arregla", por lo que le ha reclamado "que deje de lado su prepotencia, escuche al sector y a los expertos, y ponga sobre la mesa medidas urgentes y efectivas para frenar el brote de lengua azul antes de que arrase con toda la cabaña de ovejas andaluza".

Esta visita a Carmona, recuerda la formación en una nota, llega tras la reunión mantenida en el Parlamento de Andalucía hace casi una semana por varios diputados del Grupo Parlamentario Vox y casi medio centenar de ganaderos andaluces afectados por esta enfermedad, con los que se comprometieron a dar visibilidad y voz a sus reivindicaciones, y a exigir medidas y responsabilidades "ante la negligente actuación que se está llevando a cabo por parte del Gobierno andaluz del PP".

"No entiendo cómo la vacunación se hace sin una prueba, cuando ya las ovejas están infectadas y por mucha vacuna que le pongas se van a morir", ha afirmado Gavira. Esto es "un suplicio innecesario para los animales y un calvario para los ganaderos que ven agonizar durante días a sus ovejas sin que puedan hacer absolutamente nada más que esperar a que mueran", señala.

Para el portavoz, "el colmo de los despropósitos y la falta de empatía con ganaderos a los que la lengua azul está poniendo al borde de la ruina, es la falta de ayudas por parte del Gobierno de Moreno para hacer frente a esta enfermedad", ya que no solo "tienen que pagar unas vacunas que, en la mayoría de los casos no están sirviendo para nada", sino que además, "también se obliga a los ganaderos andaluces a pagar para que se le retiren los cadáveres de los animales muertos bajo pena de ser multados con varios miles de euros si no lo hacen".