Gavira asegura que el acuerdo recoge "el sentido común" de PP y Vox: "Van a encontrar un socio leal"

El portavoz de Vox Andalucía, Manuel Gavira, junto al presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno, tras firmar el acuerdo de gobierno entre ambas formaciones. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox Andalucía, Manuel Gavira, ha transmitido su satisfacción por el acuerdo de gobierno logrado con el PP-A para la investidura como presidente de la Junta de Juanma Moreno, de quien ha agradecido su "disposición" para llegar a dicho pacto.

"Es un acuerdo que viene a reflejar el sentido común del Partido Popular y de Vox para seguir mejorando la vida de los andaluces, que es el principal objetivo que tenemos Vox y que tiene también el Partido Popular", ha subrayado este jueves en su intervención ante los medios tras la firma del acuerdo.

El pacto recoge la incorporación de Gavira en el futuro ejecutivo como vicepresidente y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. Asimismo, Vox contará con un senador por designación autonómica y obtendrá la Vicepresidencia Primera de la Mesa del Parlamento andaluz.

El portavoz de Vox ha insistido en que "no ha habido en Andalucía un gobierno con tantos apoyos" en referencia a los 68 escaños que suman ambas formaciones y que han posibilitado la investidura de Moreno.

"Nos hubiese gustado llegar antes a ese acuerdo, pero somos partidos diferentes, tenemos puntos diferentes en algunas cosas y hay que limar esas diferencias", ha subrayado.

Gavira ha asegurado que Moreno tiene en su partido "un socio leal" de cara a completar la legislatura. "Eso es la garantía que pone Vox en cualquier acuerdo que firma", ha concluido el portavoz del partido.

Entre las 150 medidas del acuerdo, se recoge la creación de una Comisión de Seguimiento del mismo que se "reunirá periódicamente para garantizar el cumplimiento de las medidas". Asimismo, recoge que los representantes de ambos partidos "votarán conjuntamente" en "aquellos asuntos que sean iniciativa del Gobierno".