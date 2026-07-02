Gavira (Vox) será vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local

El presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, y el portavoz de Vox Andalucía, Manuel Gavira, firman el acuerdo de gobierno para Andalucia. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El acuerdo de gobierno entre PP-A y Vox para la investidura del presidente en funciones de la Junta y candidato de los populares a la reelección, Juanma Moreno, incluye 150 medidas así como la incorporación del portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, como consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, con rango de vicepresidente.

Asimismo, el acuerdo recoge que uno de los cinco senadores autonómicos asignados al PP-A pase a ser de Vox y una de las vicepresidencias de la Mesa del Parlamento autonómico.

Así lo ha anunciado Moreno en una atención a los medios de comunicación junto a Manuel Gavira, tras firmar el 'Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía' a las 18,30 horas, media hora antes del inicio de la segunda votación ante el Pleno del Parlamento.