Gavira asegura que el nuevo Plan de Simplificación no supondrá perder "derechos" ciudadanos o garantías

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, este jueves en el Parlamento - JOAQUÍN CORCHERO-PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

SEVILLA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha querido dejar claro este jueves que el nuevo Plan de Calidad y Simplificación Normativa de la administración andaluza que ha elaborado su departamento no va a suponer perder algún "derecho" ciudadano o garantías.

"Al revés, estamos dándoles más derechos a los ciudadanos de Andalucía en su trámite con la administración", según ha sentenciado Manuel Gavira durante su comparecencia en comisión del Parlamento para exponer el contenido y objetivos del citado plan y después de que desde los grupos de la oposición, PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía se alertara de que la simplificación no puede significar pérdida de "derechos".

"Lo tienen que decir en sus discursos, pero cuando lo analicen fríamente se van a dar cuenta que están diciendo un disparate; aquí no se va a perder ningún derecho, al revés, vamos a hacer que haya más tiempo, que haya más dinero, más economía, más oportunidades y más empleo", ha trasladado Manuel Gavira a los partidos de izquierda.

El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 30 de septiembre el primer Plan de Calidad y Simplificación Normativa de la administración de la Junta, como primer paso en el camino hacia la desregulación, que contará con una vigencia de dos años desde su aprobación y que cuenta con tres objetivos cuantificables: 461 normas para su análisis y depuración, 377 procedimientos para revisar su tramitación y el silencio administrativo de casi 950 procedimientos cuya actualización también será comprobada.

Gavira ha manifestado que el objetivo es una administración "ágil, eficaz y eficiente" que realmente esté al servicio de los andaluces. Ha señalado que hay que "limpiar" el ordenamiento jurídico andaluz porque una administración seria no "puede limitarse a producir normas nuevas mientras deja detrás una selva de disposiciones antiguas, redundantes y sin aplicación efectiva o que han perdido su objeto".

"Cada consejería tendrá que revisar su propia normativa y el plan establece un proceso específico para las normas con rango de ley y fija indicadores para saber cuántas se revisan, cuántas se identifican como innecesarias y cuántas finalmente se propone derogar", ha señalado.

"Revisar una por una y preguntaremos algo tan elemental que durante mucho tiempo parece haberse olvidado: ¿Sigue sirviendo una norma concreta para algo cuando se encuentra ya desfasada?, esto es desregular", ha añadido el .

Ha querido dejar claro que "desregular" no es dejar a los andaluces sin reglas, ni significa perder seguridad, ni supone una administración que no va a controlar. "En este plan decimos expresamente que los plazos se reducirán, manteniendo todas las garantías necesarias, y decimos que cada cambio en el silencio administrativo deberá analizarse atendiendo al interés general, a la necesidad y a la proporcionalidad", ha señalado.

"No decimos que desaparezca la seguridad jurídica, los controles o las garantías. Eso no lo decimos", ha recalcado Manuel Gavira, apuntando además que este plan "no requiere incrementar el presupuesto". "No hemos decidido combatir la burocracia creando otra burocracia ni hemos creado un organismo nuevo para estudiar cómo reducir organismos", ha añadido.

"Durante décadas se ha pensado demasiado en la comodidad de quien tramita y demasiado poco en la comodidad de quien espera y, al final, los que esperan son los andaluces, y nosotros queremos invertir esa lógica", ha manifestado el vicepresidente segundo, para quien la intervención administrativa "debe ser la excepción necesaria y justificada". "Queremos una Andalucía donde abrir un negocio, de verdad, no sea una carrera de obstáculos, porque es lo que sufren los autónomos o los agricultores", ha expuesto.

Para Manuel Gavira, "los andaluces no están al servicio de la administración, es al revés, la administración es la que está al servicio de los andaluces, y ese es el cambio de cultura".

INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS

En el turno de intervenciones de los grupos, el parlamentario del PSOE-A Josele Aguilar ha manifestado que este plan lo que demuestra es que el Gobierno de Juanma Moreno "lleva años sin hacer los deberes, concretamente desde el 2019" y que los cinco decretos de simplificación administrativa que se han aprobado han sido un "fracaso". Ha manifestado que simplificar no puede ser "quitar normas por quitar normas". A su juicio, hay procedimientos, duplicidades o trámites que pueden eliminarse, pero no esas normas que protegen derechos, que hacen controles que previenen irregularidades y procedimientos que garantizan que la administración no actúe arbitrariamente.

"La calidad de la administración no se mide con el número de normas que es capaz de eliminar, se mide con el número de derechos que es capaz de garantizar y, sobre todo, con la eficacia que presta de los servicios", ha señalado.

La diputada de Adelante Andalucía Inmaculada Manzano ha manifestado que "simplificar no puede convertirse en desregular ni en reducir las garantías que protegen a la ciudadanía".

Ha señalado que la cuestión es qué "medidas concretas van a resolver los problemas que encuentra una persona cuando se relaciona con la administración, y qué procedimientos se van a simplificar primero y por qué", ya que las prioridades tienen que ser "claras". "Cuando se propone eliminar o modificar un trámite hay que especificar, explicar qué finalidad tenía ese trámite y cómo se garantizará que no se pierda una protección necesaria para la ciudadanía", ha indicado.

El diputado de Por Andalucía Rafael Sánchez Rulfo ha calificado del "truco o trato" el plan de simplificación, que ha enmarcado en la "agenda política de la ultraderecha en este país, que dice menos administración, menos normas, menos derechos y menos garantías, pero sí de más negocio para los intereses de clase que ustedes defienden". "Hay toda una agenda política de eliminación de planes de igualdad, de regulación de horario en empresas o de legislación ambiental", ha apuntado Sánchez, para quien el plan busca el "desmantelamiento de la administración pública, desregulación y desmantelamiento de los controles".

La diputada del PP-A María Auxiliadora Izquierdo ha manifestado que este plan es "continuidad al trabajo de simplificación y desregulación" que ya desarrolló el Gobierno andaluz del PP-A en anteriores legislaturas. Ha dicho que hay que seguir revisando normas y procedimientos de toda la Junta para hacer "la vida más fácil" a los andaluces.

El diputado de Vox Ricardo López Olea ha manifestado que, por fin, "se trae el sentido común a Andalucía" y ha dicho que en la política es un "fenómeno paranormal cumplir lo que se dice en un programa electoral", que es lo que hace su formación. Ha señalado que el "mantra" de los partidos de izquierda de que "desregular es quitar garantías o favorecer a multinacionales, es falso".