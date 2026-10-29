Gavira avisa del "daño" para Andalucía del accidente de Urda y urge a votar el 29N para echar al Gobierno "criminal"

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, este jueves en la Comisión Parlamentaria. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO / PARLAMENTO

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo de la Junta y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha advertido este jueves del "daño" que genera en la comunidad autónoma andaluza el accidente ferroviario registrado este pasado miércoles en Urda (Toledo), con varias decenas de fallecidos, y ha animado a acudir a votar "masivamente" a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para poner "en la calle" al actual Gobierno "criminal" de Pedro Sánchez.

Así se ha pronunciado el también consejero andaluz de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local en una atención a medios al secundar ante la Casa Rosa --que alberga dependencias de la Junta-- un minuto de silencio por las víctimas de este accidente.

Manuel Gavira ha señalado que al hilo del siniestro ferroviario de este pasado miércoles "se ha reabierto" la "herida" que albergan "los andaluces y los españoles desde el 18 de enero" pasado, cuando se produjo el accidente de trenes de Adamuz (Córdoba) que dejó 46 fallecidos.

El dirigente de Vox ha señalado que, en estas circunstancias, el "único mensaje" que se le ocurre es "el del pésame y el abrazo a la familia, y el ánimo a las personas que están hospitalizadas y luchando entre la vida y la muerte" tras este accidente.

"Es lo único que se puede decir", al margen de que "la situación en nuestra nación es insoportable", al igual que lo que están "sufriendo en los españoles y los andaluces", ha abundado Gavira antes de advertir en ese punto del "daño que va a producir Andalucía esta nueva parada ferroviaria" como consecuencia de dicho accidente.

"Lo vemos en todos los ámbitos de lo que es la vida pública: en los trenes, en la vivienda, en la corrupción, en todo", ha continuado el vicepresidente segundo de la Junta, quien ha dicho estar "deseando" de que "llegue el 29 de noviembre", día de las elecciones generales, y de que "los españoles vayan masivamente a las urnas" en esa jornada, para que "sea una movilización histórica" que sirva para poner al actual "Gobierno criminal y corrupto" en "la calle", porque "ya no se puede soportar ni un día más", según ha zanjado Manuel Gavira.