Archivo - La Junta de Andalucía resuelve la última subasta de pagarés a tres meses y un año con 52,4 millones colocados. - EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía ha resuelto la última subasta de pagarés --27 de octubre de 2026-- en la que ha colocado 52,4 millones de euros en pagarés a tres meses y un año. Este mecanismo sirve principalmente como una herramienta de financiación a corto plazo. Según publica este martes el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública ha resuelto la adjudicación de pagarés a tres meses por un importe de diez millones de euros y de pagarés a un año por 13.500.000 euros.

En la última subasta, la correspondiente al 22 de septiembre de 2026, la Consejería colocó más de once millones en pagarés a tres meses y un año. A diferencia de las Letras del Tesoro, los pagarés de la Junta de Andalucía sólo pueden adquirirlos entidades financieras o empresas de servicios de inversión que sean miembros del Mercado Primario de Deuda Pública. Este programa de pagarés se mantiene desde 1991 sin interrupción ha venido desempeñando "ininterrumpida y regularmente" un papel "fundamental" como instrumento financiero dentro de la política de endeudamiento de la comunidad autónoma "tal y como reflejan los volúmenes de emisión alcanzados hasta la fecha y el índice de participación en las subastas celebradas al amparo del mismo por parte de las entidades financieras".

La duración del programa suscrito el 29 de mayo de 1991 fue ampliada por el anterior Gobierno de Juanma Moreno hasta el 30 de mayo de 2031. La Junta de Andalucía reivindicó, en la presentación del proyecto de Presupuestos para 2026 que este año sería un ejercicio en el que alcanzaría su "plena autonomía financiera" por cuanto el próximo año "no pediremos liquidez" a la Administración del Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), iniciativa luego reconvertida en Facilidad Financiera.