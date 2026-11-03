Muere el delantero del Tenerife Jesús de Miguel

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delantero español del CD Tenerife Jesús de Miguel ha muerto este martes, a las 08.00 horas, a causa del golpe sufrido en el partido frente al Andorra por parte del portero Jesús Owono, que le provocó entrar en parada cardiorrespiratoria, según ha confirmado el club tinerfeño en un comunicado.

Jesús de Miguel Alameda ha fallecido este martes, a los 30 años de edad, a causa de una parada cardiorrespiratoria, sufrida a causa de un golpe con el portero rival en el partido de LaLiga Hypermotion que enfrentaba a Tenerife y Andorra en el Heliodoro Rodríguez López, correspondiente a la jornada 12 de Liga. El delantero perdió la vida en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, al que había sido trasladado de urgencia tras el fatídico golpe.

"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda", apunta la nota emitida por el Tenerife.

Además, añade que "no hay palabras de consuelo" ni "absolutamente nada que mitigue este sentimiento de tristeza". "Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeño que hoy llora por este cruel desenlace", agrega.

"La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. DEP", concluye.

Jesús de Miguel sufrió un fuerte golpe en el minuto 96 del partido que enfrentó al Tenerife y al Andorra en el Heliodoro Rodríguez López. El portero del Andorra, Owono, impactó de forma violenta con su rodilla en el pecho del delantero, provocando que este perdiera el conocimiento y sufriera una parada cardiorrespiratora.

Tras la trágica acción, Jesús de Miguel fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde fue ingresado en la UCI. Su situación inicial era "estable, dentro de la gravedad", pero, a las 04.56 de la mañana, los servicios médicos del club alertaron de que la situación médica de Jesús de Miguel había "empeorado neurológicamente". Finalmente, perdería la vida a las 08.00 horas.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) quiso expresar su "profundo dolor por el fallecimiento" del futbolista. "Su pérdida deja un enorme vacío entre quienes compartimos con él su pasión por el fútbol, su compromiso con el colectivo de futbolistas y su labor en defensa de los derechos de los compañeros y compañeras de profesión", agrega.

"La Junta Directiva, todos los trabajadores y trabajadoras de AFE y el colectivo de futbolistas queremos trasladar nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos y seres queridos, así como a sus compañeros del Club Deportivo Tenerife. En estos momentos de inmensa tristeza, les hacemos llegar todo nuestro cariño, apoyo y solidaridad. Siempre serás parte de nuestra familia", concluye.

Jesús de Miguel vivía su segunda temporada con el CD Tenerife, con el que consiguió el curso pasado el ascenso a LaLiga Hypermotion, en una temporada en la que anotó 11 goles. Este curso, había participado en seis encuentros, en los que aun no había logrado ver puerta. Además, del club indálico, el ariete madrileño pasó por el Internacional de Madrid, el Fuenlabrada, el Unión Adarve, el Navalcarnero, Unionistas de Salamanca y el Castellón.