Gavira, sobre Olona: "Para mí no es una espantá, ha sido un tema de salud, no hay una decisión errónea con Macarena"

SEVILLA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, Manuel Gavira, aborda la marcha de Macarena Olona, quien fuera candidata de este partido a la Presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas de 19 de junio y el 29 de julio anunció que dejaba la política.

Gavira califica a Olona como "una servidora pública incombustible, inagotable", según señala en una entrevista concedida a Europa Press, para precisar que "ha tenido que pararse por el tema de salud, de la enfermedad". "Esto no lo digo yo, no lo dice Vox, lo dice la propia Macarena, que tenía que parar por un tema de salud", precisa.

Preguntado si calificaría la marcha de Olona con la expresión taurina de espantá, afirma que "para mí no es una espantá" para blandir entonces la idea de que "la salud es lo primero, lo más importante" y sostener que "en Andalucía somos muy dado a esto: queremos sacar punta a todo". "Yo soy muy respetuoso con la privacidad y con la intimidad de Macarena", puntualiza el portavoz parlamentario de Vox.

Cuestionado si considera que la dirección nacional de Vox habrá aprendido de la experiencia de designar a un candidato que no tiene vínculo, arraigo con la región por la que se presenta, Gavira considera que "lo que ha sucedido con Macarena ha sido un tema de salud, no es un tema de una mala designación, de una mala elección" y precisa que "en este partido todos estamos a disposición del presidente y del destino que él nos marque", para colegir entonces que "no hay una decisión errónea designando a Macarena".

"Macarena cuando fue designada, hizo y tenía un compromiso real con Andalucía de dedicación plena y exclusiva. Ésa era la intención", continúa argumentando Gavira sobre la figura de quien fue cabeza de cartel de Vox para las elecciones andaluzas, para reiterarse en la idea de que "la salud es lo más importante, a ella le ha fallado, hace pocas semanas".

"Lo importante es que se cuide y que se recupere porque su familia la necesita y España seguramente también, pero no es una mala decisión elegir a Macarena candidata de Vox por Andalucía, al revés, es un éxito", esgrime el portavoz parlamentario de Vox.

"Lo que ocurre siempre con nosotros es lo de siempre, que no suele llegar el mensaje real de lo que ha ocurrido realmente y ha sido la propia Macarena la que ha dicho que tiene un problema de salud y que necesita alejarse un poco de mundo de la política y volver a su carrera profesional", prosigue explicando Gavira.

Gavira glosa la figura de Olona para poner de manifesto que "ella antes de estar en Vox hizo un magnífico trabajo como abogada del Estado, un magnífico trabajo a favor de los españoles, y cuando llegó a Vox también".

"Estoy seguro que el futuro le va deparar, teniendo el mérito que tiene, la capacidad que tiene, mucha alegría y mucho trabajo, también en beneficio de los españoles", sigue ahondando el portavoz parlamentario de Vox sobre Olona para trasladar entonces hacia ella "mucha gratitud, mucho respeto y mucha intimidad, mucha privacidad y poco más".

"LO IMPORTANTE ES EL MENSAJE, VOX; NUNCA, NUNCA, EL MENSAJERO"

Ante la pregunta de si la marcha tan repentina de Olona hace daño a la marca o la marca Vox está por encima de cualquier candidato, Gavira argumenta que "voy a repetir lo que solía decir al principio desde que me nombraron portavoz en mayo del año 2021: lo importante es Vox, siempre, siempre, el mensaje; nunca, nunca, el mensajero".

"No le va a hacer daño nada", afirma Gavira, quien se remite en su argumentación a los resultados de las elecciones de 19 de junio para trasladar que "Vox ha crecido y cuando uno crece en casi 100.000 votos y crece el número de diputados no se puede decir que la marca está mal". "Así que para nosotros todo lo contrario", remacha el razonamiento.

NUEVAMENTE PORTAVOZ: ¿SEGUNDO PLATO?

La marcha de Olona de la política ha vuelto a situar a Gavira como portavoz parlamentario, tarea que desempeñó en el último tramo de la XI Legislatura, hecho que motiva la pregunta de si se considera segundo plato o si se hace justicia con el reconocimiento de su anterior trabajo, consideración ante la que dice que "lo de segundo plato me lo han dicho muchos amigos, pero yo siempre digo que en Andalucía, que los andaluces decimos que el segundo plato es el más potente", por lo que bromea con el paralelismo para decir que "en el primero te ponen unos entrantes, un consomé, un caldito, después viene lo importante, el plato fuerte".

"En mi caso, yo estoy a disposición del partido, del presidente. Yo no me siento segundo plato de nada, me siento valorado, me siento respaldado", argumenta Gavira, quien recuerda entonces su bagaje en la pasada legislatura, "he sido miembro de la Mesa, portavoz adjunto, portavoz, presidente del grupo", y concluir sobre ese currículum parlamentario que "cuando una persona en un periodo de tres años ha ocupado tantos cargos en un partido no puede sentirse menospreciado y minusvalorado, para nada".

Asegura que "en esta nueva legislatura voy a contar con el apoyo de los portavoces que están en el partido desde el principio", en referencia a Rodrigo Alonso y Javier Cortés, para apuntar que "voy a estar muy bien acompañado, tenemos experiencia, sabemos lo que hay que hacer".

Barrunta entonces una hoja de ruta que supondrá "hacer una pequeña puesta a punto, apretarnos bien las tuercas y hacer lo que tenemos que hacer, que es estar al servicio de los andaluces desde el Parlamento de Andalucía y de los españoles".

Cuando se le pregunta si con ese pedigrí parlamentario pensó en algún momento que podía ser el candidato a la Junta en las elecciones de 19 de junio, Gavira asegura que "no, no, para nada, para nada, yo no estoy en eso, lo saben los que me conocen".

El portavoz parlamentario explica que "saben que yo me dedico a trabajar, a trabajar mucho y es lo que le prometo y lo que le digo a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional", por lo que recurre a una expresión habitual entre los integrantes de Vox para afirmar entonces que "yo soy un soldado, estoy para trabajar, trabajo mucho y prometo siempre trabajo y ellos lo pueden decir".

Tras aludir a que la relevancia de Vox desde el punto de vista parlamentario será inferior comparado con la pasada legislatura, Gavira apunta que "ahora hay que seguir trabajando", de manera que "los andaluces nos cuenten sus penitas y nosotros llevarlas al Parlamento para intentar de alguna una forma que los sufrimientos que vamos a tener los andaluces en estos próximos años, porque la situación no pinta bien, pues sea lo menos posible". "A eso me voy a dedicar", remacha.

