Gavira tacha a Adelante de "separatismo rancio y cateto de ultraizquierda" tras felicitar la Diada

Archivo - El presidente del Grupo Vox en el Parlamento de Andalucía y vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira. - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha criticado el pasado viernes, 11 de septiembre, a Adelante Andalucía por emitir un mensaje de felicitación a Cataluña por la Diada, tachándolos de "separatismo rancio y cateto de ultraizquierda".

Según ha afirmado el vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía a través de un mensaje difundido en su perfil oficial de 'X', consultado por Europa Press, en Andalucía "no necesitamos más rufianes".

"Frente al separatismo y la ultra izquierda, unidad y sentido común", ha finalizado, al tiempo de definir la ideología de la formación andalucista como "desfasada y radical solo puede traernos a los andaluces ruina, división y enfrentamiento".

En contexto, Adelante Andalucía ha felicitado la Diada de Cataluña "por seguir luchando por la autodeterminación de los pueblos y la solidaridad entre todos ellos" a través de un mensaje difundido a las 14,00 horas de este viernes.