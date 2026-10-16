Gavira (Vox) alerta de que las provincias de Granada, Málaga y Almería tienen "riesgo" de "fraude electoral"

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local y líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira - Guillermo Morales - Europa Press

SEVILLA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder de Vox en Andalucía, vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha alertado este viernes de que las provincias de Granada, Málaga y Almería tienen "riesgo extremo o alto" de "fraude electoral" en los comicios generales del 29 de noviembre "preparado" por el Gobierno central.

Así lo ha trasladado Gavira a través de un vídeo, en el que anima a los ciudadanos a comprobar "el intento de fraude del Gobierno con la 'Ley de Nietos' a través de un mapa interactivo"

"Un auténtico pucherazo", según ha calificado el también presidente del Grupo Vox en el Parlamento andaluz el "intento de alteración electoral del Gobierno mafioso de Pedro Sánchez, a través de la 'Ley de Nietos".

Gavira ha animado a los ciudadanos a entrar en el "mapa interactivo que ha preparado Vox, donde se puede comprobar, por colores, el riesgo del fraude preparado por el Gobierno" para las elecciones del 29 de noviembre.

Según ha añadido, "sólo en Andalucía, que envía 60 diputados al Congreso y 32 senadores, hay una provincia en riesgo extremo, Granada, y dos en riesgo alto, Málaga y Almería".

"Si vamos a los municipios, el crecimiento del voto extranjero aumenta en algunos lugares de Andalucía hasta en un 300%,como es el caso de Berrocal, en Huelva, y de Jatar, en Granada, o en La Guijarrosa, en Córdoba, que aumenta en un 200% su población con derecho a voto en el extranjero", según ha añadido Manuel Gavira.

Para el dirigente de Vox, el "resultado de este pucherazo podría ser la continuidad de Pedro Sánchez en el Gobierno, y la continuidad del aumento de los precios de la vivienda, de la precariedad laboral, de la corrupción socialista, de las infraestructuras tercermundistas, de la inseguridad, de la invasión y de la oscuridad".