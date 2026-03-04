Gavira (Vox): "La principal amenaza que tenemos los andaluces no es Donald Trump, se llama Pedro Sánchez"

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Manuel Gavira - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha manifestado este miércoles que la "principal amenaza" que tienen los andaluces y españoles no es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sino que es el jefe del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez.

En rueda de prensa, Gavira ha manifestado que "no es Trump quien perjudica a España, sino que es Sánchez el que con sus políticas está arruinando a todos los españoles". "El problema que tenemos en esta nación se llama Pedro Sánchez", ha reiterado Gavira, para quien se tienen que producir elecciones generales "cuanto antes y que haya un cambio en España".

"No tenemos ninguna duda de que la principal amenaza que tenemos los españoles y los andaluces se llama Sánchez", ha recalcado el portavoz de Vox, para quien la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a dejar usar las bases de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla) para atacar a Irán "perjudica los intereses de España".

"Sánchez se está poniendo en contra, ya no sólo de Estados Unidos, sino de todos los aliados que tiene España, incluso a nivel de defensa", ha señalado Gavira, para quien si un país tiene aliados, tiene que respetar los acuerdos con ellos.

Por ello, "la principal amenaza, riesgo y peligro que tenemos los españoles es Sánchez", según ha agregado.