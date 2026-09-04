El Gobierno acuerda transferir a Andalucía más de 21 millones para incorporar profesores a universidades públicas

Archivo - Imagen del centro de coordinación de las oposiciones docentes de Andalucía, a sábado 20 de junio de 2026, en Sevilla. (Foto de archivo) - Esther Lobato - Europa Press - Archivo

SEVILLA/MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Miciu) ha acordado este viernes, en el marco del pleno de la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU), transferir a Andalucía un total de 21.083.400 euros para pagar el sueldo de profesores ayudantes doctor en universidades públicas de Andalucía en el marco del programa 'María Goyri'.

Según han resaltado desde el Ministerio en una nota, es la primera vez que un Gobierno de España se hace cargo del salario del profesorado universitario, en el marco de una competencia que está transferida a las comunidades autónomas. En total, para este año, el pleno de la CGPU ha aprobado transferir a todas las comunidades autónomas un total de 149,67 millones de euros.

En la reunión, que ha sido telemática, y que ha presidido el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, junto al secretario general de Universidades, Francisco García, han participado todas las comunidades autónomas.

Según han explicado desde el Ministerio, el acuerdo de la distribución se ha tomado con los votos a favor de todas las comunidades autónomas a excepción de Islas Baleares, que ha votado en contra.

El Gobierno de España, a través del Miciu, puso en marcha el programa 'María Goyri' para incorporar un total de 5.638 profesores ayudantes doctor a las universidades públicas del país "de manera progresiva hasta 2028, un 70% más de los que había en el curso 2023-2024".

El compromiso del Gobierno con el programa 'María Goyri' supone financiar durante seis años 3.400 plazas de profesorado ayudante doctor en toda España, que ya se han contratado y supondrán un coste global de más de 900 millones de euros por parte del Ejecutivo.

Además, este programa implica la movilización de otras 2.236 plazas que sufragan las comunidades autónomas con una aportación adicional de 600 millones de euros.