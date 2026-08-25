El Gobierno anima a los más de 1,6 millones de andaluces mayores de 65 años a disfrutar del cine los martes a dos euros

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SEVILLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha animado a los más de 1,6 millones de andaluces mayores de 65 años a disfrutar los martes del cine a dos euros gracias a la puesta en marcha de la cuarta edición del programa Cine Senior, que "se ha consolidado como una herramienta clave para combatir la soledad no deseada y promover el envejecimiento activo, además de en motor de revitalización de la industria cinematográfica y de las economías locales, llenando las salas en días de baja afluencia".

"Al ofrecer entradas a precios simbólicos, Cine Senior elimina las barreras económicas y promueve entre las personas mayores el hábito de disfrutar de la gran pantalla en su entorno social y local", ha asegurado Fernández en una nota de prensa en la que también ha hecho mención a lo que supone este programa para "ofrecer espacios de entretenimiento a las personas mayores y reconocer la dignidad de una generación que merece espacios de ocio accesibles y de calidad".

A ello ha unido el hecho de que "este apoyo económico que ofrece el Gobierno de España a las salas de cine adheridas al programa, que se eleva en toda España a los 11,15 millones --tres millones adicionales a respecto del presupuesto inicial de la edición anterior--, reactiva el tejido empresarial de los cines, generando dinamismo económico en el sector local".

La principal novedad para la cuarta edición, que comenzó el pasado 23 de junio, es el refuerzo de la dotación económica. El real decreto aprobado por el Consejo de Ministros establece una cuantía máxima de 11,5 millones, frente a los 8,5 millones inicialmente previstos para la edición 2025/2026, cuya financiación tuvo que ser posteriormente ampliada ante el elevado incremento del número de espectadores.

La norma contempla asimismo la posibilidad de efectuar un reparto adicional extraordinario de hasta 3 millones en caso de que exista una mayor disponibilidad presupuestaria y determinadas salas agoten los fondos inicialmente asignados antes de la finalización del programa. Esta mayor previsión presupuestaria responde al elevado incremento del número de espectadores registrado en las ediciones anteriores y buscan garantizar la continuidad de la medida durante el periodo 2026-2027.

Cine Senior ofrece una subvención directa a los titulares de salas de exhibición cinematográfica para sufragar parte del precio de las entradas que adquieran las personas de 65 años o más. De este modo, los ciudadanos de esta franja de edad pueden acceder al visionado de cualquiera de las películas programadas en las sesiones ordinarias de la sala beneficiaria por el precio de dos euros, un día a la semana (generalmente, los martes).

Estos espectadores pueden adquirir las entradas*en las taquillas de las salas de exhibición o por medios electrónicos. La acreditación de la edad debe realizarse al comprar la entrada en la taquilla, si ese es el modo de adquisición, y, en cualquier caso, en el momento de acceso a la sala de exhibición.

Cuando arrancó en 2023, el objetivo era doble: por una parte, contribuir a la viabilidad de las salas, que desempeñan un papel cultural, social y económico crucial para la industria cinematográfica y las poblaciones donde se encuentran; por otra parte, favorecer el acceso de las personas de 65 o más años a la diversidad cultural y reforzar su participación en la vida cultural y social, con independencia de su nivel de renta o lugar de residencia, promoviendo al mismo tiempo un envejecimiento activo y saludable.