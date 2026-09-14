El Gobierno anima a Moreno a impulsar "medidas para minar el entorno social" del narcotráfico "si de verdad" le preocupa

Archivo - El delegado del Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, visita el Puesto de Mando Avanzado, a 10 de julio de 2026, en el incendio de Los Gallardos (Almería). (Foto de archivo). - Javi Carrión - Archivo

SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha replicado este lunes al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), que, "si de verdad" le preocupa el problema del narcotráfico, debería adoptar "medidas para minar el entorno social que nutre y fortalece" a los "grupos criminales" que se dedican a dicha actividad.

Pedro Fernández se ha pronunciado sobre este asunto en unas declaraciones difundidas por la Delegación del Gobierno en Andalucía en respuesta a otras que ha compartido este lunes el presidente de la Junta desde su cuenta en la red social 'X'.

En concreto, Juanma Moreno se ha hecho eco de una entrevista a la fiscal jefa Antidroga de la Audiencia Nacional, Rosa Ana Morán, para subrayar que "el narcotráfico se expande en Andalucía y es un problema estructural" por el que "urgen más medios". "Debe haber una respuesta del Gobierno central ya", ha aseverado el presidente andaluz en su mensaje en dicha red social.

Tras estas declaraciones, el delegado del Ejecutivo central ha respondido que "el Gobierno de España ya tiene un plan específico contra el narcotráfico en Andalucía", que es "el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, dotado con medios económicos, materiales y de personal específicos para combatir esta actividad criminal".

Pedro Fernández ha subrayado que se trata de "una estrategia en la que se integran diferentes organismos estatales, en colaboración con entidades internacionales, que está en continua evolución para adaptarse al fenómeno internacional del narcotráfico".

Además, el delegado ha replicado a Moreno que "la puesta en marcha de este plan fue una de las primeras medidas adoptadas por Pedro Sánchez al llegar a la presidencia del Gobierno, frente a la inacción de los siete años precedentes" de Mariano Rajoy como jefe del Ejecutivo.

"Y es algo que sabe bien (Juanma) Moreno Bonilla, porque él formó parte del Gobierno que más recortó las plantillas de la Guardia Civil y la Policía Nacional y de otros funcionarios públicos como jueces y fiscales", ha apostillado Pedro Fernández.

El delegado ha subrayado además que "Andalucía tiene ahora 4.096 guardias civiles y policías nacionales más que en 2018", y, "hasta el momento, el Gobierno de España ha destinado más de 190 millones de euros para aumentar plantillas --alcanzando una tasa de cobertura por encima del 94%--, adquirir nuevos medios materiales y tecnología específica contra el narco --aumentar la especialización y formación de los agentes--", y "trazar estrategias internacionales".

Pedro Fernández también ha opinado que "llama la atención" que Moreno "hable de problema estructural, pero reclame únicamente actuación policial". "Si de verdad estuviera preocupado por el narcotráfico, tendría que tomarse en serio adoptar medidas para minar el entorno social que nutre y fortalece a estos grupos criminales", ha añadido el delegado en esa línea.

También ha defendido que "la efectividad del Plan Especial de Seguridad contra el narcotráfico es indiscutible, como queda demostrado con sus resultados, con más de 48.000 operaciones policiales, más de 31.500 detenidos o investigados y 2.279 toneladas de droga aprehendidas".

El delegado ha concluido avisando de que los andaluces "no sólo demandan acción policial, que es lo que está ofreciendo el Gobierno de España, sino alternativas laborales, de vivienda, de integración social y un refuerzo de la educación". "Y esto está en manos de la Junta de Andalucía, y la decisión de hacerlo o no es de Moreno Bonilla", ha zanjado Pedro Fernández.