El Gobierno avisa de que la jornada escolar "no debe ser a cargo de derechos laborales" tras la propuesta de Ayuso

SEVILLA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Educación, el jiennense Abelardo de la Rosa, ha avisado este lunes de que la jornada escolar "no debe ser a cargo de los derechos laborales y el bienestar" de los docentes tras anunciar la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que todos los nuevos colegios públicos de Educación Infantil y Primaria que se construyan en Madrid también impartirán 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y tendrán jornada partida de manera obligatoria.

En una entrevista en la Cadena SER Andalucía recogida por Europa Press, De la Rosa ha argumentado que la jornada escolar "es para el alumnado, al que no podemos someter a un excesivo tiempo de permanencia; ni al profesorado a unas tareas que no son las propias" de la educación, al tiempo que ha sostenido que "los centros no pueden ser los que presten todos los servicios a la infancia".

En el caso de Andalucía, un total de 545 centros escolares tienen la jornada partida, lo que supone un 14,4% del total de colegios públicos de Infantil, Primaria y Secundaria que hay en la comunidad. En Andalucía, son los centros los que deciden el tipo de jornada. Para cambiarla debe aprobarlo el Consejo Escolar y después contar con el respaldo de la mayoría de las familias en una votación. Así lo han aclarado este lunes fuentes de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía a preguntas de Europa Press. Las citadas fuentes insisten en que la decisión sobre la jornada está en manos de los centros y no de la Administración.

En relación con la devolución por parte de Andalucía de 112 millones de fondos europeos para crear más plazas públicas en el primer ciclo de Educación Infantil (de 0 a 3 años), el secretario de Estado del departamento que dirige Pilar Alegría ha asegurado que "no sorprende mucho si uno se fija en la trayectoria del Gobierno del PP en la Junta de Andalucía, donde no cuida tanto lo público como nos gustaría desde el Ministerio".

"La deriva hacia el lado de lo privado es evidente", ha afirmado De la Rosa, para el que "lo que sorprende es que, teniendo fondos para dar plazas de educación Infantil de primer ciclo gratuitas, no se aproveche en favor de la ciudadanía", especialmente, ha remarcado, en las zonas rurales. Sobre el peso de la concertada en el sistema educativo, "desde el Ministerio, lo que intentamos es que la educación privada tenga su sitio, su protagonismo, su libertad de elección para la familia. Pero la educación pública es la que realmente vertebra la sociedad y la que ofrece a todo el mundo las mismas condiciones".

"Siempre vamos a cuidar la educación pública como servicio educativo esencial sin que eso signifique restar la oportunidad de la iniciativa privada", ha sentenciado. Preguntado sobre las nuevas rebajas fiscales anunciadas por el Gobierno de Juanma Moreno al mismo tiempo que se alerta de que se ha "llegado al tope" en financiación de servicios públicos como la educación, Abelardo de la Rosa ha sostenido que "no es cuestión de bajar o subir los impuestos sino de recoger los suficientes para redistribuirlos equitativamente y, por supuesto, favorecer a las capas más necesitadas de la sociedad".