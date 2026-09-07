El Gobierno concede 4 millones a siete productoras andaluzas por su participación en seis proyectos de largometrajes

Archivo - Preparativos del rodaje de la serie '1992', en el entorno de la Cartuja, a 24 de agosto en Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), ha resuelto el primer procedimiento de ayudas generales para la producción de largometrajes sobre proyecto de 2026 por un importe de 30.735.600 euros, de los que cuatro millones se han destinado a siete productoras andaluzas por su participación en seis proyectos de largometrajes.

La dotación presupuestaria total para la convocatoria de 2026 es de 62 millones de euros, a resolver en dos procedimientos. De los 47 proyectos que han solicitado la ayuda, han resultado beneficiarios 31, de los cuales 30 son proyectos de ficción y 1 de carácter documental, según las cifras detalladas por el Gobierno en una nota de prensa.

Por su parte, del total de proyectos beneficiarios, 20 son coproducciones internacionales que han obtenido ayudas por un valor de 19.735.600 euros, lo que supone el 64,21% de la dotación total. En cuanto al impacto de las cláusulas para reducir la brecha de género, han resultado beneficiarios 9 proyectos dirigidos exclusivamente por mujeres que han solicitado ayuda, lo que supone el 29,03% del total de proyectos beneficiarios.

Estos nueve proyectos cuentan también con un guion escrito exclusivamente por mujeres. Respecto a la producción ejecutiva, de un total de 39 proyectos admitidos con mujeres en ese cargo han resultado beneficiarios 29. En cuanto a la composición de BSO, de un total de 31 proyectos admitidos con mujeres en ese cargo (73,81%), han resultado beneficiarios 20 proyectos, lo que supone el 64,52% de los beneficiarios.

Por último, todos los proyectos solicitantes de la ayuda disponen de un equipo técnico con al menos el 40% de presencia femenina. Por comunidades autónomas, además de los cuatro millones repartidos en Andalucía, dos productoras de Canarias reciben 2.000.000 euros por la producción de dos largometrajes; 17 productoras catalanas, con participación en nueve proyectos diferentes, suman ayudas por valor de 7.815.600 euros; 27 productoras madrileñas, con participación en 15 proyectos, reciben 6.920.000 euros; una productora navarra recibe 1.000.000 de euros; cinco productoras valencianas reciben 1.000.000 euros por su participación en cuatro largometrajes; y doce productoras del País Vasco son beneficiarias de 8.000.000 euros para la producción de diez largometrajes.