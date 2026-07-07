El Gobierno crea 95 nuevas plazas de jueces y 38 de fiscales en Andalucía, una cifra histórica

Nuevos jueces incorporados a los juzgados andaluces. Imagen de archivo - TSJA

SEVILLA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la creación de 95 plazas de jueces y 38 de fiscales en Andalucía, con lo que la plantilla judicial crece un histórico 9,3% y la fiscal un 7,44%. Las cifras son inéditas, ya que, en un solo año, se crean casi tantas plazas como en la última década (entre 2015 y 2025 se crearon 99).

Según ha informado la Delegación Gobierno en Andalucía, el Gobierno crea 700 plazas de jueces y fiscales en toda España. A través de un Real Decreto, 500 plazas judiciales, una cifra superior a las creadas en la última década y que supone una ampliación récord de la planta judicial (8,5%). Con un segundo Real Decreto, se crean 200 plazas de fiscales y se incrementa la plantilla actual en un 7,13%. La cifra también es inédita ya que en los últimos 15 años "nunca se han creado más de 100 nuevas plazas de fiscales en un solo año".

En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el ministro Félix Bolaños lo ha calificado de "hito histórico" y ha recordado que nunca un Gobierno había aprobado una ampliación de la plantilla de jueces y fiscales como esta, nunca se habían impulsado tantas reformas para mejorar el Servicio Público de Justicia y nunca se habían destinado tantos recursos para su modernización.

No obstante, la creación de 700 plazas de jueces y fiscales se enmarca en la ambiciosa transformación de la Justicia impulsada por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que combina reformas procesales, organizativas y digitales para dotar al Servicio Público de Justicia de las herramientas necesarias para afrontar los desafíos presentes y futuros.

LA PLANTA JUDICIAL DE ANDALUCÍA SE AMPLÍA UN 9,3%

De las 95 nuevas plazas para Andalucía, 81 son para tribunales de instancia (TI), cinco para las audiencias provinciales de Málaga, Jaén y Sevilla y nueve son de adscripción territorial, movibles en función de la carga de trabajo. Entre los TI que se verán reforzados están los de Moguer, Jaén, Antequera, Estepona, Fuengirola, Málaga, Marbella, Torremolinos, Torrox, Vélez-Málaga, Carmona, Lebrija, Lora del Río, Morón de la Frontera, Sanlúcar la Mayor y Sevilla.

Del total de 500 nuevas plazas de jueces para toda España, 368 son para tribunales de instancia y 96 para órganos colegiados: las Audiencias Provinciales (76), los Tribunales Superiores de Justicia (9), el Tribunal Supremo (7) y la Audiencia Nacional (4). Asimismo, 34 plazas más son de adscripción territorial, destinadas a un territorio pero movibles en función de los cambios en las cargas de trabajo, y las dos últimas son para el Tribunal Central de Instancia.

En total, la planta judicial, que cuenta con 5.887 plazas, crece un 8,5%. Por comunidades, las más beneficiadas son las que presentan mayores necesidades de refuerzos: Andalucía (95), Catalunya (91), Madrid (69) y Comunitat Valenciana (58). Por órdenes jurisdiccionales, el más reforzado es el civil seguido del social.

Cabe recordar que esta ampliación es posible gracias a la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que elimina los antiguos juzgados formados por un único juez y su equipo de funcionarios y los sustituye por tribunales de instancia, a los que se adscriben diversos jueces y tienen una única Oficina Judicial de apoyo técnico.

El nuevo modelo, "más eficiente", permite crear una plaza judicial por 100.000 euros, lejos de los 500.000 euros que costaba crear un juzgado tradicional. Así, crear 500 plazas supone una inversión de alrededor de 55 millones de euros. Con el modelo anterior hubiese sido de 260 millones.

LA PLANTILLA DEL MINISTERIO FISCAL EN ANDALUCÍA CRECE UN 7,44%

La creación de 38 plazas de fiscales en Andalucía supone una ampliación de la planta fiscal del 7,44% en esta comunidad. En toda España, se crean 200 y las comunidades más beneficiadas son primero, Andalucía, seguida de Catalunya con 35 (+8%) y Madrid con 32 (+9,3%). Porcentualmente, la comunidad que más verá crecer su plantilla es Murcia, con siete nuevos fiscales (9,7%).

Las plazas se distribuyen entre todas las comunidades autónomas y órganos centrales y refuerzan áreas especialmente relevantes y que afrontan nuevos desafíos. Es el caso de las Fiscalías de Sala contra Delitos de Odio y Discriminación, de Trata de Personas y Extranjería y de Violencia sobre la Mujer. También se refuerzan ámbitos como la Inspección Fiscal, la Cooperación PenalInternacional o la Criminalidad Informática y se crea una plaza de Fiscal de Sala responsable de la Unidad de Protección de Datos.

Por último, la distribución de las nuevas plazas de jueces y fiscales se ha realizado atendiendo a criterios objetivos (carga de trabajo, litigiosidad y población) y teniendo en cuenta las necesidades trasladadas por el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, las comunidades autónomas con la competencia transferida y los tribunales superiores de justicia.