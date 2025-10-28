El Gobierno declara de interés para la Defensa Nacional el Campo de Pruebas del Cetedex en Jaén

JAÉN 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que declara zona de interés para la Defensa Nacional la propiedad denominada 'Campo de Pruebas Avanzadas del Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación' (Cetedex), situada en el término municipal de Jaén. En este espacio, los intereses de la Defensa Nacional tendrán carácter prioritario.

Según expone las referencias al Consejo de Ministros consultadas por Europa Press, la declaración como zona de interés para la Defensa Nacional incluye diversas limitaciones y condicionantes.

Entre ellos, se encuentra la obligación de interesar y obtener la autorización del Ministerio de Defensa para la determinación de la compatibilidad con los fines de la Defensa Nacional de cualquier regulación, ordenación o actuación administrativa que pueda incidir en la utilización de la extensión de terreno de que se trata.

La zona de interés para la Defensa Nacional que se declara queda bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 'Esteban Terradas'.